Kurse für Vertriebene aus der Ukraine in Dachau

Der Kulturverein RuBiKI bietet schnelle Hilfe bei der Integration an © triocean2011/Panthermedia

Die Integration der Flüchtlingskinder in die deutschen Schulen und Kindergärten wird zur Mammutaufgabe. Ein umfassendes Bildungsprogramm des russischsprachigen Vereins für Bildung, Kultur und Integration in Dachau (RuBiKI) soll jetzt helfen. Die aus der Ukraine angekommenen Kinder im Alter von zweieinhalb bis zwölf Jahren können sich an Kursen wie kreative Werkstatt, Malstudio, musikalische Früherziehung, Bewegungsspiele und Deutsch als Fremdsprache kostenlos beteiligen. Der Unterricht findet auf Russisch und Deutsch statt. Die Teilnahme ist vom Kreisjugendring Dachau gefördert. Das Programm startet am 29. März. Eine Unterrichtsstunde dauert 60 Minuten und wird von qualifizierten Personal geleitet.

Während die Kinder im Unterricht sind, haben Eltern die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen oder einen Deutschkurs für Anfänger zu besuchen. Der Deutschkurs für Erwachsene ist ebenfalls kostenlos. Dieser wird beim Verein so lange angeboten, bis die offiziellen Deutschkurse für Erwachsene in Dachau starten. Anmeldung unter Telefon: 157 81905842, Anna Wegner, 157 59559 446, Sofia Molleker oder per E-Mail: info@rubiki.de, bitte Namen, Alter und Kontaktdaten hinterlassen. Den Verein besuchen aktuell über 70 Kinder aus russisch-deutschen, ukrainisch-deutschen, kasachisch-deutschen, ukrainisch- griechischen, russisch-griechischen, russisch-italienischen und russisch-serbischen Familien aus dem Dachauer Land.

Das Ziel des Vereins ist die Unterstützung der Zwei- und Mehrsprachigkeit bei Kindern und Erwachsenen sowie der Erhalt der Interkulturalität. Ein weiteres Anliegen des Vereins ist die Förderung der kulturellen und sozialen Integration der Zugewanderten. Ein Kulturaustausch hilft nicht nur Neuankömmlingen, sich leichter in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, sondern trägt auch dazu bei, dass Deutsche die Menschen aus anderen Kulturkreisen durch den direkten Kontakt besser verstehen.