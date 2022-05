Bürger können im Dachauer Busbetriebshof hinter die Kulissen schauen

Werden am 15. Mai offiziell in Betrieb genommen: die 18 neuen Busgaragen auf dem Gelände des städtischen Verkehrsbetriebs. © pri

Der städtische Verkehrsbetrieb lässt die Bürger am Sonntag 15. Mai hinter die Kulissen blicken. Von 10 bis 16 Uhr öffnet der Busbetriebshof mit seinen 18 neuen Busgaragen an der Otto-Hahn-Straße 3 in Dachau Ost seine Tore. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

So vielfältig wie der Verkehrsbetrieb, ist auch das Programm. Auf dem Betriebsgelände (Otto-Hahn-Straße 3/ Eingang an der Robert-Bosch-Straße und über den Eingang des Stadtbauhofs) sind informative und unterhaltsame Erlebnisse für die ganze Familie geboten: Besucher haben beispielsweise die Möglichkeit, sich selbst einmal hinter das Lenkrad eines Busses zu setzen. Angeboten werden auch Führungen durch die neuen Bushallen, die Fahrdienstleitung und den Bürokomplex. In einer der Fahrzeughallen wird es die Möglichkeit geben, Einblick in die Technik des Erdgasantriebs zu bekommen und Wissenswertes zur Fahrsicherheitstechnik zu erfahren. Für Fragen stehen auch Vertreter des Busherstellers MAN zur Verfügung. Um 11 Uhr werden Werkleiter Robert Haimerl und Oberbürgermeister Florian Hartmann die neuen Bushallen gemeinsam mit den Mitarbeitern des Verkehrsbetriebs offiziell in Betrieb nehmen. Kleine Besucher können auf der Riesenhüpfburg toben. Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt.



Auch für die Hin- und Rückfahrt ist gesorgt. Eine kostenlose Shuttle-Buslinie vom Bahnhof Dachau verkehrt im 30-Minuten-Takt ab 10 bis 16 Uhr zum Betriebshof und zurück. Zudem liegt die Haltestelle Robert- Bosch-Straße der Linie 744 in unmittelbarer Nähe zum neuen Betriebshof. Gäste, die mit dem Pkw anreisen, werden gebeten, die Parkplätze in den umliegenden Straßen zu nutzen. Auf dem Betriebshof selbst stehen keine Parkplätze zur Verfügung.