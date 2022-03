Carportbrand am frühen Morgen in Dachau

Teilen

Auslaufende Betriebsstoffe aus dem ausgebrannten Pkw wurden mit einem Schaumteppich abgedeckt um eine Entzündung zu verhindern. © pri

Bereits auf der Anfahrt war der Feuerschein und die Rauchsäule in der Morgendämmerung zu sehen. Am Dienstag, 8. März war die Freiwillige Feuerwehr Dachau um 6.15 Uhr zu einem „Brand eines Carports an Gebäude“ in der Schwaigstraße in Dachau unterwegs.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich alle Bewohner des Anwesens im Freien, der Carport mit einem darin abgestellten Auto sowie ein angrenzender Anbau sowie ein Holzstapel standen in Vollbrand. Einige gelagerte Gasflaschen befanden sich ebenfalls im Gefahrenbereich. Neben dem Löschangriff riegelten die Kräfte die Umgebungsbebauung mit mehreren Wasserrohren ab. Die Flammen griffen zwischenzeitlich an einer Hausecke auf den Dachstuhl über. Dennoch konnte vom Korb der Drehleiter aus eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Das Wohnhaus ist vom Brand verschont geblieben. Auslaufende Betriebsstoffe aus dem ausgebrannten Pkw wurden mit einem Schaumteppich abgedeckt um eine Entzündung zu verhindern. Parallel waren bis zu vier Atemschutztrupps im Einsatz, insgesamt wurden 14 Atemschutzgeräte benötigt. Nach über drei Stunden war der Einsatz beendet. Gegen Mittag erfolgte eine Brandnachschau.