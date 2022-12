Christbaum selber fällen statt kaufen

Das Beschaffen des Christbaums ist für die Kleinsten ein besonderer Höhepunkt. © pri

Eine stimmungsvolles vorweihnachtliches Erlebnis für die ganze Familie bietet der Tannenhof Oberweilbach. Ein besonderes Ereignis, dem nicht nur die Kleinsten entgegen fiebern ist das Beschaffen des Christbaumes. Besser noch als kaufen ist ihn selber schlagen. Und danach geht‘s vielleicht mit dem Tannenhof-Express durch den Winterwald.

Das alles bereitet nicht nur unglaublich viel Spaß. Es schont auch die Umwelt. Christbaumkulturen verbessern das Klima genau da wo sie wachsen – in der Region. Die lange Standzeit von mindestens acht Jahren bietet heimischen Pflanzen und Tiere eine ökologisch wichtige Nische. Der Boden wird über Jahre nicht bearbeitet, gezielt werden Pflanzenstreifen angebaut, regelmäßiger Zwischenfruchtanbau dient der Artenvielfalt und biologischen Diversität. Wer bei einem regionalen und zertifizierten Produzenten kauft, spart Transportwege und damit Kohlendioxid, und leistet so einen Beitrag für die Umwelt und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Und das genau da wo der Christbaum gekauft wird – in der Region. Als erster Anbieter im Großraum München wurde der Tannenhof Oberweilbach nach GLOBALG.A.P. für umweltbewussten Anbau und nachhaltige Produktion zertifiziert. Mit dem staatlichen Herkunftsicherungsprogramm Geprüfte Qualität Bayern erhielt er eine weitere Auszeichnung. Weihnachten ist für den Tannenhof Oberweilbach an 365 Tagen im Jahr. Seit über 30 Jahren widmen sich Familie Spennesberger mit ihren Team den Christbäumen. Und sie versprechen den perfekten Christbaumkauf. Ob direkt am Tannenhof Oberweilbach oder an einem seiner drei Standorte selber geschlagen.



Die DACHAUER RUNDSCHAU und der Tannenhof Oberweilbach verlosen drei Christbäume. Wer gewinnen will, muss bis Mittwoch, 7. Dezember, 12 Uhr, das Gewinnspielformular auf der Homepage ausfüllen. Stichwort ist „Tannenhof Oberweilbach“ und der eigene Familienname. Hier gehts zum Gewinnspiel.