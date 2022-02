Christine Eixenberger präsentiert neues Soloprogramm in Dachau

Christine Eixenberger kommt ins Ludwig-Thoma-Haus. © pri

Die Schauspielerin und Bayerische Kabarett-Preisträgerin Christine Eixenberger tritt am 25. Februar, um 20 Uhr, mit ihrem neuen Soloprogramm „Einbildungsfreiheit“ im Dachauer Ludwig-Thoma-Haus auf.

Eixenberger ist eine Vollblut-Schauspielerin, die ihre pädagogische Vergangenheit nicht verleugnen kann. Sie trägt das Herz auf der Zunge, den Rotstift in der Hand und den Pausengong im Ohr. Besser als ein Tinnitus ist Letzterer allemal. Von der Pädagogin zur Kabarettistin und Schauspielerin – viel hat sich letztendlich nicht verändert, sagt Christine Eixenberger: „Mei, man muss halt den Vormittag rumbringen“. 2019 wurde sie mit dem Bayerischen Kabarettpreis in der Sparte „Senkrechtstarter“ ausgezeichnet. Begründung der Jury: „Jung, strahlend, frech – und dabei sehr bayerisch. In drei Soloprogrammen hat die studierte Grundschullehrerin schon bewiesen, dass sie ebenso hemmungs- wie schonungslos austeilen und bürgerliche Befindlichkeiten aufdecken kann…“.

Auch in ihrem neuen Programm „Einbildungsfreiheit“ fegt die gebürtige Schlierseeerin gewohnt quirlig und rasant durch bayerische Lande, von einer Bühne zur nächsten. Sie kann auch gar nicht anders, denn sie hat sich frei gemacht. „Einbildungsfreiheit“ erzählt pointenreich von Bürgern und Burgfräulein, von der Macht der Märkte und der Suche nach diesem einen, mystischen, bayerischsten aller Orte: Dem ominösen „Dahoam“.