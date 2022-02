Corona-Patienten im Helios-Amper-Klinikum

Corona-Lockerungen im Landkreis Dachau

Für körpernahe Dienstleistungen gilt die 3G-Regel – Ungeimpfte haben dann anders als bisher Zutritt. © AndrewLozovyi/Panthermedia

Das Bayerische Kabinett hat am 8. Februar Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen, die ab heute in Kraft treten. Ab sofort gelten folgende Corona-Lockerungen im Landkreis Dachau:

Unter anderem entfällt die 22-Uhr-Sperrstunde für Restaurants und Wirtshäuser. Für körpernahe Dienstleistungen gilt die 3G-Regel – Ungeimpfte haben dann anders als bisher Zutritt. Auch Kontaktdaten müssen dort nicht mehr angegeben werden.Für sämtliche Sportveranstaltungen gilt eine erlaubte Auslastung von 50 Prozent. Das betrifft auch „Indoor“- Spielplätze und Fitnessstudios. Bei Kulturveranstaltungen und Kinos dürfen künftig 75 Prozent der Plätze besetzt werden, 2G plus und Maskenpflicht gelten für Veranstaltungen weiter. Für Saunenund Bäder gilt ab Mittwoch 2G-Regel statt 2G plus. Eine Neuerung gibt es auch für Kita-Kinder und ihre Eltern: Nach einer Corona-Infektion in einer Betreuungsgruppe müssen alle Kinder an den fünf darauffolgenden Tagen ein negatives Testergebnis vorlegen.

Testzentrum Markt Indersdorf zieht um

m Zuge des geplanten Volksfests in Markt Indersdorf zieht das Bayerische Testzentrum zum Monatsende um. Um weiterhin einen staatlichen Testbetrieb reibungslos zu garantieren, werden voraussichtlich ab Samstag, 26. Februar, an der Drive-Through-Impfstrecke am Karlsfelder See auch die staatlichen PCR-Testungen aufgrund medizinischer Indikation beziehungsweise für sonstige berechtigte Personen durchgeführt. Das Testzentrum Markt Indersdorf schließt am Donnerstag, 24. Februar. Nähere Informationen veröffentlicht das Landratsamt Dachau zeitnah auf seiner Homepage.

Inzidenz stagniert auf hohem Niveau

Am 8 Februar lag die Inzidenz im Landkreis bei 2442,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen; seit einigen Tagen stagniert die Inzidenz auf hohem Niveau. In der Woche vom 31. Januar bis 6. Februar wurden dem Gesundheitsamt Dachau insgesamt 3.939 Neuinfektionen gemeldet. Omikron die vorherrschende Virusvariante im Landkreis. Besonders hoch sind die Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen. Bei den Kindern von sechs bis elf Jahren liegt sie bei 5.819 bei den zwölf – 15-jährigen bei 4.279.

Bei den Mitbürgern über 60 Jahre liegt die Inzidenz bei 1037,7 (60 -79 Jahren) und bei der Personengruppe über 80 bei 955. Eine Differenzierung der Inzidenz nach Impfstatus ist aufgrund der hohen Fallzahlen aktuell nicht möglich, da dies manuell erfasst werden müsste. Die Zahl der geimpften Index-Patienten hat mit Omikron jedoch deutlich zugenommen, meist jedoch mit keinen oder nur mit geringen Symptomen Insgesamt handelt es sich weiterhin um ein diffuses, hohes Infektionsgeschehen. Jedoch sind in mehreren Pflege- und Behinderteneinrichtungen positive Fallfindungen zu verzeichnen. Mittlere Ausbruchsgeschehen herrschen derzeit in vier Einrichtungen, eine weitere ist von einem größeren Ausbruch betroffen. Besorgniserregend sind aktuell die zahlreichen Krankheitsfälle bei Mitarbeitern in der sogenannten kritischen Infrastruktur; es müssen daher zwar Anpassungen vorgenommen werden, die Versorgung ist jedoch aktuell noch gesichert.

Test -und Impfangebot

Nach wie vor gibt es keine Änderungen oder Beschränkungen der PCR Testungen im Landkreis. Bürger mit einem positiven Schnelltest oder einer Einstufung als engen Kontakt (beispielsweise über die Corona-Warn-App) nehmen einem PCR-Test an einer Teststelle oder beim Hausarzt vor, um das Schnelltestergebnis zu bestätigen. Eine Übersicht aller Teststellen und wer aktuell Anspruch auf einen kostenfreien PCR-Test hat ist unter www.landratsamt-dachau.de/coronatest zu finden.



Für Impfungen von Kindern und Jugendlichen gibt es nun ein werktägliches Angebot. Alle Termine können nun außerdem auch online über BayIMCO (www.impfzentren.bayern) vereinbart werden. Montags und freitags impft die Johanniter-Unfallhilfe Kinder im Alter von fünf bis 11 Jahren an der Drive-In Station am Karlsfelder See. Dienstags bis donnerstags impft das Bayerische Rote Kreuz im Impfzentrum Dachau. Samstags bietet die Johanniter-Unfallhilfe die Impfungen am Gymnasium in Markt Indersdorf an. Während dieser Termine stehen auch die allgemeinen Impfungen für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren zur Verfügung.



Auf Grundlage der neuen Empfehlung der STIKO bieten die Impfteams besonderen Personengruppen (Menschen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in Medizin- und Pflegeeinrichtungen) ab sofort die vierte Impfung an.

Corona-Patienten im Helios-Amper-Klinikum

Die Zahl der Corona-Patienten im Helios-Amper-Klinikum Dachau steigt im stationären Bereich an. Aktuell werden bereits 38 Patienten im Alter von 33 bis 95 Jahren mit einer nachgewiesenen COVID-19-Infektion auf der Normalstation behandelt. Weitere drei Patienten im Alter von 61 bis 78 Jahren müssen aktuell intensivmedizinisch betreut werden. Leider sind in der vergangenen Woche drei Landkreisbürger an den Folgen der Coronaerkrankung verstorben.