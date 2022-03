Dachau kommuniziert per WhatsApp

Teilen

Neuigkeiten aus dem Rathaus direkt auf die Smartphones © Panthermedia

KiTa-Anmeldung, Restkarten für ein Konzert im Musiksommer, Umleitung aufgrund einer Straßensanierung – solche und ähnliche Informationen kommuniziert die Stadt Dachau ab sofort wieder über WhatsApp.

Bürger können den Service ganz einfach aktivieren: Einen Kontakt für die Rufnummer 0173-5467911 anlegen und an diesen in WhatsApp „Start“ senden. Soll der Service beendet werden, „Stop“ schreiben. Bei dem Angebot handelt es sich um einen reinen Info-Service und nicht um eine Diskussionsplattform – Nachrichten von Usern werden anderen Nutzern nicht angezeigt. Ebenso beantwortet die Stadt keine Anliegen per WhatsApp, Bürger nutzen zur Kommunikation bitte weiterhin Telefon, E-Mail oder Post. Die Stadt verwendet die Handynummern ihrer Bürger ausschließlich für den WhatsApp-Service.

„Ich freue mich, dass wir Neuigkeiten aus dem Rathaus wieder direkt auf die Smartphones der Bürger schicken können“, sagte Oberbürgermeister Florian Hartmann, „denn mit WhatsApp können wir wichtige städtische Themen aktueller und transparent verbreiten“. Bereits 2019 hat die Stadt diesen Service angeboten, tausende Dachauer hatten ihn abonniert – ehe WhatsApp Ende 2019 Newsletter und Massennachrichten verboten hat; zwischenzeitlich hat WhatsApp Rahmenbedingungen geändert, so dass dieser Service wieder möglich ist. Der WhatsApp-Service ist eine Ergänzung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit – umfassende Informationen der Stadt gibt es weiterhin auf der städtischen Website (www.dachau.de), der offiziellen Facebookseite (www.facebook.com/Dachau.Stadt), bei Instagram (www.instagram.com/Dachau.Stadt), im alle zwei Monate erscheinenden Bürgermagazin „Stadt im Gespräch“ sowie in der Tagespresse.