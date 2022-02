„Dachauer Ansichten“ aus der Artothek in der Stadtbücherei

Welche historischen Ereignisse prägen unser Leben bis heute? Welche persönlichen Erinnerungen verbinden wir mit Jahren, die sich im Nachhinein als Wendepunkte der Geschichte erwiesen haben? Im Februar steht in der Stadtbücherei Dachau mit dem Thema „Geschichte und Geschichten“ eine Zeitreise in die Vergangenheit auf dem Programm. Auf dem Foto: „Markt in Dachau“, unbekannter Maler.

Auf dem Medientisch der Bücherei befinden sich historische Romane und Krimis, Sachbücher zu einzelnen historischen Epochen und zur Zeitgeschichte sowie Biografien bekannter Persönlichkeiten. Einfach ausleihen – und schon wird Geschichte beim Lesen erlebbar.



Historische Filmaufnahmen aus unterschiedlichen deutschen Städten und Regionen sind außerdem für die Bücherei-Nutzer über den Filmstreaming-Dienst filmfriend verfügbar. Ein cineastischer Höhepunkt ist auch die filmfriend-Kollektion zum Thema „Black History Month“. Hier geben ausgewählte Filme Einblick in die Schwarze Geschichte und machen auf Biografien aufmerksam, die in den mehrheitlich weißen Gesellschaften oft marginalisiert oder vergessen werden. Wer sich mit dem Bücherei-Ausweis in der Onleihe einloggt, kann in digitalen Zeitschriften und Magazinen wie G-Geschichte, P.M. History oder Spiegel Geschichte aufregende Kapitel der Weltgeschichte entdecken.



Die Stadtbücherei bietet außerdem im Februar in ihrem Veranstaltungssaal in der Hauptstelle am Max-Mannheimer-Platz auch eine Bildreise durch Dachauer Vergangenheit an. Zu besichtigen ist hier eine kleine Werkschau mit Bildern Dachauer Künstler aus den Beständen der städtischen Artothek, die markante Orte oder Gebäude der Stadt Dachau eingefangen haben.



Ansichten und Szenen wie „Dachauer Altstadt“ von Otto Fuchs, „Wochenmarkt in der westlichen Pfarrgasse“ von Clara Hoffmann-Nagyötetag, „Unterbräu Dachau“ von Stefan Wiegert oder „Papierfabrik“ von Renate Günther machen deutlich, wie sich die Stadt im Laufe der Zeit wandelt. Auch die Kunstwerke aus der Artothek sind ausleihbar.