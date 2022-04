Dachauer Kletterhalle lässt Herzen der Boulderbegeisterten höherschlagen

Die Naturfreunde Kletterhalle Dachau, am Wettersteinring 14, öffnet ihre Türen. © PantherMedia: DetkovDmitrii

Kletterfreunde aus der gesamten Region sollten sich die Termine schon mal rot im Kalender anstreichen – sie dürfen sich auf ein wahres Kletter- und Boulder-Eldorado freuen: Die Naturfreunde Kletterhalle Dachau, am Wettersteinring 14, öffnet nach mehrjähriger Planungs- und Bauzeit erstmals ihre Türen.

Am Samstag, 30. April und Sonntag, 1. Mai findet das große Eröffnungswochenende statt. Zudem gibt es am Freitag, 29. April ab 14 Uhr ein kleines Pre-Opening zum Schauen, Staunen und Kennenlernen (ohne Aktionen). Die deutschlandweit erste Kletterhalle der NaturFreunde setzt in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe. Kletterfreunde aus der gesamten Region dürfen sich auf ein wahres Kletter- und Boulder-Eldorado freuen: Eine Gesamtkletterfläche von über 2300 Quadratmeter, eine maximale Kletterhöhe von 16,93 Meter und insgesamt über 300 Routen lassen die Herzen der Kletterbegeisterten höherschlagen. Auf Boulderer warten zudem drei Kletterbereiche auf unterschiedlichen Ebenen. Dazu kommen ein breites Angebot für Kinder und Familien, ein eigener Raum für Kindergeburtstage, ein Seminarraum für Business-Events, ein Bistro und vieles mehr. Mehr dazu unter www.kletterhalle-dachau.de