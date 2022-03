Dachauer Tafel wird 20 Jahre alt

Sie alle gratulierten der Tafel-Leiterin Edda Drittenpreis und ihrem Team zu der Erfolgsgeschichte, die die Dachauer Tafel in 20 Jahren geschrieben hat. © pri

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Dachauer Tafel statteten die BRK-Präsidentin Angelika Schorer und der Vorsitzende des BRK Oberbayern, Thomas Sigi, mit einer Abordnung dem BRK-Kreisverband einen Besuch ab. Der BRK-Kreisvorsitzende Bernhard Seidenath hatte sie eingeladen.

Die Gelegenheit, die Tafel und den BRK-Kreisverband zu besuchen, nutzten auch die stellvertretende Landesgeschäftsführerin Elke Frank sowie der oberbayerische BRK-Bezirksgeschäftsführer Martin Rieger. Sie alle gratulierten der Tafel-Leiterin Edda Drittenpreis und ihrem Team zu der Erfolgsgeschichte, die die Dachauer Tafel in 20 Jahren geschrieben hat.

Edda Drittenpreis berichtete über die Anfänge, als sie am 16. Januar 2002 die erste Ausgabe von Lebensmitteln in einem Container in der Friedenstraße startete. „Wie die Jungfrau zum Kind“ sei sie zu dieser Aufgabe gekommen, ihr Mann Albert war damals Schatzmeister im BRK Dachau. Zusammen mit Helmut Thaler, ebenfalls BRKler und von Beruf Lebensmittelkontrolleur, hatte er die Idee, eine Tafel zu gründen. Edda sollte vorübergehend aushelfen, bis eine Leitung gefunden sei. „Fünf Mitarbeiter und 20 Kunden waren es damals“, berichtete sie. 20 Jahre später steht sie immer noch täglich in der Tafel, organisiert, teilt ein und schafft unermüdlich Spenden heran. Ans Aufhören denkt sie nicht.



Der Erfolg der Dachauer Tafel liegt in den persönlichen Kontakten zu den Lieferanten und einem engagierten ehrenamtlichen Team. In der Hochphase der Pandemie sei sogar die eigene Familie von Drittenpreis zum Helfen eingesprungen. „Die Tafel ist mein Baby“, sagt sie.



Zurzeit werden etwa 1.000 Kunden mit Lebensmitteln versorgt und das mit deutlich weniger Personal. Vor der Pandemie hatte sie 70 ehrenamtliche Mitarbeiter, jetzt sind es noch 25. Deren Altersdurchschnitt liegt bei 68 Jahren. Beim Rundgang öffnete Drittenpreis die nahezu leere Kühlkammer. Zum Wochenbeginn sollte sie randvoll sein. Doch Preissteigerungen machen sich bereits bemerkbar. Sie braucht dringend haltbare Lebensmittel, wie Konserven, Essig, Öl, Zucker, Mehl und Kaffee. „Diejenigen, die gerade so über die Runden gekommen sind, schaffen das jetzt nicht mehr“, sagt sie.



Wegen weiterer Preissteigerungen und der aus der Ukraine Geflüchteten rechnet sie bald mit einem Zuwachs an Kunden. Sigi bemerkte: „Ihre Arbeit ist ausgezeichnet. Sie helfen vielen Menschen zum sozialen Gleichgewicht. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass wir keine Tafel brauchen.“