Volksfest in Markt Indersdorf steht in den Startlöchern

Teilen

Seit 2017 betreiben sie das Festzelt auf dem Karlsfelder Siedlerfest. © Archiv

Das Indersdorfer Volksfest eröffnet die Volksfestsaison im Landkreis. Ab Freitag, 20. Mai, dürfen die Gäste neun Tage lang endlich wieder Fahrgeschäfte fahren und die Maßkrüge stemmen.

„Die Vorfreude auf das Fest ist riesig. Ich bin zuversichtlich dass wir ein Rekordjahr kriegen“, sagte Veranstalter Josef Schuster junior. „Der Bierpreis liegt bei 9,30 Euro“, verkündete Festwirt Peter Brandl, der das Zelt auf dem Indersdorfer Volksfest zum ersten mal betreiben wird. Peter Brandl, Ehefrau Manuela, Tochter Julia und ihr Team freuen sich auf Indersdorf: „Ein Volksfest mit Charakter“, sagte Brandl. Die Familie Brandl dürfte Volksfestfreunden wohlbekannt sein. Mit Sitz in Karlsfeld zählt die Familie Brandl zu einem der ältesten reisenden Festzeltbetriebe Deutschlands. Seit 2017 betreiben sie das Festzelt auf dem Karlsfelder Siedlerfest.

Auch in Indersdorf setzt Brandl auf sein bewährtes Erfolgsrezept. „Wer auf einem Volksfest in ein Festzelt geht, will in der Regel eine frische Maß Bier, ein gutes Essen, eine tolle Musik, eine freundliche Bedienung und eine gemütliche Volksfeststimmung. Genau das wollen wir unseren Gästen auch in Indersdorf bieten“, sagte Brandl. Im neuen Festzelt finden rund 2.600 Gäste Platz - knapp 2.000 im Innenbereich, weitere 600 im teils überdachten Biergarten. Dort wird es erstmals auch ein Weißbierkarussell geben. Und nicht nur eingefleischten Volksfestgängern will Peter Brandl etwas bieten. Das Mittagsangebot von Montag bis Freitag außer an Feiertagen gibt es zwischen 11.30 und 14 Uhr. Ein halbes Hendl oder das Tagesgericht gibt es für 6,90 Euro. Das Angebot richtet sich auch an umliegende Firmen und Handwerker. „Mittagspause auf dem Volksfest - das hat doch was“, findet Brandl.



Gute Nachrichten gibt es auch von den Schaustellern. „Die Besucher werden an den Fahrgeschäften und Buden viele bekannte Gesichter wiedersehen“, verspricht Florian Diebold, Sprecher der Schausteller. „Die meisten haben die schwierige Zeit der letzten Jahre überstanden. Die wenigen, die weggefallen sind, konnten wir adäquat ersetzen“, versicherte er. Nach einigen Jahren wieder in Indersdorf dabei ist das Fahrgeschäft „Black out“ –„etwas für echte Adrenalinjunkies“, sagte Diebold. Außerdem gibt es einen Wellenflug, einen neuen Autoscooter mit Drift-Autos sowie zahlreiche Kinderfahrgeschäfte, Schießbuden, Los-Stände „und alles, was sonst auf ein echtes Volksfest gehört“.



Eröffnet wird auch das Indersdorfer Volksfest mit dem traditionellen Festzug der Indersdorfer Vereine. Veranstalter Josef Schuster junior hofft auf zahlreiche Zuschauer: „Der Festumzug ist immer ein besonderer Auftakt unseres Volksfests. Vor allem Liebhaber der traditionellen bayerischen Volksfestkultur kommen voll auf ihre Kosten“. Den traditionellen Fassanstich wird, wie gewohnt, Markt Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser vornehmen.



Auch das Musikprogramm lässt keine Wünsche offen. Im Programm befinden sich unter anderem die Indersdorfer Musikanten, die Band Münchner G‘schichten, die Ludwig Thoma Musikanten, die Blaskapelle Langenpettenbach oder die Amper-Musikanten. Bei den Fetzentalern (Samstag, 21. Mai), bei der Högl Fun Band (Mittwoch, 25. Mai) und bei der Wiesnband Blechblosn (Freitag, 27. Mai) ist eine Platzreservierung mit Mindestabnahme möglich. Ansonsten ist die Tischreservierung kostenlos. Beim Auftritt von Ois Easy am Samstag, 28. Mai gilt freie Platzwahl und es ist keine Reservierung möglich.



Seniorennachmittag ist am Samstag, 21. Mai ab 13 Uhr, Kindertag mit Aktionen und Vergünstigungen ist am 25. Mai.



Eine Besonderheit gibt es am letzten Volkfesttag: Der Sonntag, 29. Mai steht ganz im Zeichen des 25-jährigen Vereinsjubiläums der Bulldogfreunde Indersdorf. Schon ab 9 Uhr geht’s los mit dem Eintreffen der Oldtimer und einem Weißwurstfrühstück. Ab 11 Uhr findet ein Gottesdienst mit Fahrzeugweihe statt. Um 15 Uhr findet eine Oldtimer-Verlosung statt und ab 18 Uhr spielen „Cubaboarische Tradicional“. Ticket gibt es für 19 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Davon gehen drei Euro pro Ticket an „Indersdorf hilft“. Vorverkauf bei der VHS Indersdorf oder online unter: muenchenticket.de.