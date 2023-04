Rein in die Tracht und raus auf die Theresienwiese

Teilen

Im Oktoberfest Riesenrad mit den geschlossenen Gondeln lässt sich wieder ein beeindruckender Blick über München erhaschen. © Archiv

Das Münchner Frühlingsfest kann in diesem Jahr endlich wieder uneingeschränkt stattfinden und es heißt abermals: Rein ins Dirndl oder in d’Lederhosn und raus geht’s auf die Theresienwiese! Das 57. Frühlingsfest dauert 17 Tage und bietet seinen Besuchern zwei Festzelte, Fahrgeschäfte und Buden sowie ein großes Rahmenprogramm. Es endet am Sonntag, 7. Mai. Bis dahin hat das Volksfest von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 23 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag sogar eine halbe Stunde länger.



Der Schirmherr des Frühlingsfestes, Wirtschaftsreferent- und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner, zapfte gestern im Hippodrom das erste Fass an. Veranstalter ist die VMS, Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller, mit der organisatorischen Leiterin Yvonne Heckl. Rund 100 Schausteller sorgen mit ihren Belustigungen, Fahrgeschäften, Kinderkarussellen, Wurf-, Spiel- und Schießbuden für Spaß, Spiel und Spannung auf der Theresienwiese.



Gut 30 Fahrgeschäfte für Erwachsene und Kinder stehen auf der Theresienwiese. Von rasanten Fahrgeschäften und Adrenalinschleudern bis zu gemütlichen Spazierfahrten im Oktoberfest-Riesenrad in geschlossenen Gondeln mit einzigartigem Blick über München und bunten Karussells für die ganz Kleinen, müsste für jeden etwas Passendes dabei sein. Zu den Neuheiten gehören der 90 Meter hohe Bayer-Tower von der Wiesn, das Hochrundfahrgeschäft Kick Down, das Kino-Actiongeschäft Big Pictures 2.0, ein Kinderflugkarussell und das Basketball-Spielgeschäft „All Stars“.



Besucher können sich außerdem freuen auf drei Autoscooter, Geister Schloss, Jumbo-Flug, Kinder Circus, Kinder-Oase, Nostalgie Geisterbahn, Parcour, Pirateninsel, Rio Rapidos und Wilde Maus. Bei Glücks- oder Geschicklichkeitsspielen sowie Schießbuden kann jeder sein Können unter Beweis stellen. Dazu kommen natürlich Schmankerlbuden für jeden Geschmack. Für gemütliches Beisammensein und bayerische Gastlichkeit gibt es die beiden Bierzelte Festhalle Bayernland (Augustiner) und das Hippodrom (Spaten) sowie einen Weißbiergarten, eine Weißbier-Alm, ein Bierkarussell und ein Prosecco-Stüberl.

In der Festhalle Bayernlandmüssen Besucher 12,40 Euro pro Maß Augustiner einplanen, im Hippodrom sind es 13,50 Euro pro Liter Spaten-Festbier. Programmhöhepunkte auf der Theresienwiese, sind der - BRK-Flohmarkt, am 22. April ab 7 Uhr

- Oldtimer-Treffen des Automobil-Clubs München (ACM), am 23. April, von 9 bis 14 Uhr Einfahrt von Fahrzeugen Baujahr 1983 und älter (40+), ab etwa 10 Uhr Corso, Veranstaltungsende: 17 Uhr

- Schaustellergottesdienst am 27. April ab 10 Uhr (Festhalle Bayernland)

- Brillantfeuerwerk am 28. April ab 22 Uhr

- Am Tag des Brauchtums, 30. April, ab 11 Uhr erwartet die Besucher boarische Musi, Schuhplattler, Goaßlschnalzer und Tanzaufführungen.

- Musikfeuerwerk am 5. Mai ab 22 Uhr.

Familiennachmittage mit vergünstigten Preisen finden am Dienstag, 25. April und 2. Mai von 12 bis 19 Uhr statt.



Zu erreichen ist das Frühlingsfest mit der U4/U5 an der gleichnamigen Haltestelle oder mit den S-Bahnen an der Hackerbrücke. Wer mit der U3/U6 anreist, steigt an der Goethestraße aus.

Die DACHAUER RUNDSCHAU verlost Vergnügungs-Pakete mit kostenlosen Karussellfahrten für Alt und Jung. Wer gewinnen will, muss bis Mittwoch, 26. April, 12 Uhr, das Gewinnspielformular ausfüllen. Stichwort ist „Münchner Frühlingsfest“ und der eigene Familienname und der Wunsch nach Art der Fahrgeschäfte, beispielsweise rasant, gemütlich oder für kleine Kinder. Hier gehts zum Gewinnspiel