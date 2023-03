Der neugestaltete Terentnerhof präsentiert sich als Kuschel-Hideaway hoch über dem Pustertal

Die wohl schönsten Routen für Bewegungshungrige zeichnen das malerische Dorf Terenten auf dem Hochplateau oberhalb des Pustertals aus. © IDM Südtirol/Alex Moling

Das Dorf Terenten gilt als Geheimtipp in Südtirol. Ein offizielles „Sonnendorf-Siegel“ und die wohl schönsten Routen für Bewegungshungrige zeichnen es aus. Hier, auf der „Strada del Sole“, befindet sich der neugestaltete Terentnerhof. Das frisch renovierte Vier-Sterne superior Haus mit seinem beeindruckenden Infinitypool hoch über dem Pustertal überzeugt als „active lifestyle hotel“.

Rundum Familie Engls Hideaway im malerischen Ort Terenten auf 1.210 Metern Höhe gehen die Uhren anders. Während sich im Tal der Nebel oft hartnäckig hält, scheint die Sonne auf das 1.800 Seelen zählende Dorf. Die Ortschaft auf dem Hochplateau oberhalb des Pustertals wird als das Sonnendorf Südtirols bezeichnet.



Terentnerhof: Nicht zufällig heißt die Adresse „Strada del Sole“ – Pustertaler Sonnenstraße. © Kottersteger

Nicht zufällig heißt die Adresse „Strada del Sole“ – Pustertaler Sonnenstraße: „Im Winter scheint die Sonne bei uns von 8 bis 16 Uhr, im Sommer sogar bis 20 Uhr. Wir bringen es auf beinahe 2.300 Sonnenstunden im Jahr“, erzählt Wally Engl, Gastgeberin im Terentnerhof. Wally Engl, Quereinsteigerin und leidenschaftliche Hotelière, hat das Hotel mit ihrem Mann Harald, der als Küchenchef die Gäste verwöhnt, in ein kuschelig-stylisches Vier-Sterne-Superior-Hotel verwandelt. Erst vergangenes Jahr entstand eine neue Saunalandschaft mit Bio-Softsauna, Dampf- und Aromasauna und Kräutersauna. In der Open-Air-Sauna gibt’s zweimal täglich spezielle Aufgüsse.

Grandiose Weitblicke über Berge, Wiesen und Wälder sind im Terentnerhof Programm: Im Infinity-Pool am Dach ist man von den Pustertaler Bergen und den Dolomiten umgeben, in den Ruhebereichen und in der Open-Air-Sauna fällt der Blick auf’s friedlich grasende Weidevieh. Im Massageraum können sich Verspannte getrost den heilenden Händen von Masseurin Evelin anvertrauen. Mit der Marke „Art of Care“ kommen biologische Produkte mit Inhaltsstoffen der nahen Umgebung zum Einsatz.



Die neugestalteten Suiten und Junior-Suiten punkten mit ungewöhnlichen Details wie runde Betten. © Kottersteger

Sämtliche Zimmer und Suiten wurden neugestaltet: Suiten und Junior-Suiten begeistern mit großzügigen Bädern und ungewöhnlichen Details wie runden Betten, eigener Sauna oder Infrarotkabine und Kamin. In manchen Zimmern befindet sich der Mini-SPA auf einer großzügigen Terrasse mit Blick ins Grüne. Edle Stoffe, viel Holz als Naturmaterial, Designleuchten und Hängesessel sorgen für Gemütlichkeit. Die großzügigen Balkone sind nach Süden ausgerichtet oder geben nördlich den Blick auf Wiesen und Wälder frei.



Im Infinity-Pool am Dach sind die Gäste direkt von den Pustertaler Bergen und den Dolomiten umgeben. © Kottersteger

Küchenchef Harald Engl verwöhnt die Gäste mit einer hochwertigen und kreativen Genießerküche mit raffinierten Details. Auf dem Programm stehen am Abend fünfgängige Wahlmenüs, alternativ auch vegetarisch, mit Salatbuffet, in denen er die besten Produkte der Region verarbeitet. Der Terentnerhof-Lunch mit einem Vitalgericht zu Mittag und das anschließende Mehlspeisen-Buffet komplettieren die Dreiviertel-Verwöhnpension. Als besonderes Zuckerl erhalten die Gäste des Terentnerhofs die „Almencard plus“ der Ferien- und Erlebnisregion Gitschberg-Jochtal: Das Ticket gewährt kostenlose Fahrt mit neun Bergbahnen und sämtlichen öffentlichen Verkehrsmitteln Südtirols. Die Welt von 90 Museen und Sammlungen steht den Besuchern offen, unter anderen das Archäologie Museum Ötzi in Bozen oder die vier Messner Mountain Museen. Je ein Eintritt pro Person und Aufenthalt ist kostenlos. Dazu gibt’s noch Sonderpreise und attraktive Rabatte in Freizeiteinrichtungen. So kann man beispielsweise direkt vor dem Terentnerhof in den öffentlichen Bus einsteigen und zwei spannende Städte erkunden: Westlich geht’s in’s quirlige Brixen und östlich liegt Bruneck, der kulturelle und wirtschaftliche Mittelpunkt des Pustertals.

Das active lifestyle hotel Terentnerhof ist Mitglied der Vitalpina Hotels Südtirol. www.vitalpina.info

Infos bei: TERENTNERHOF

Pustertaler Sonnenstraße 7,

39030 Terenten,

Südtirol, Italien

Telefon: +39 0472 54 61 17,

info@terentnerhof.com,

www.terentnerhof.com

Die DACHAUER RUNDSCHAU und das Vier-Sterne superior Hotel Terentnerhof verlosen drei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Dreiviertelpension. Wer gewinnen will, muss bis Mittwoch, 8. März, 12 Uhr, das Gewinnspielformular ausfüllen. Stichwort ist „Terentnerhof“ und der eigene Familienname. Hier geht`s zum Gewinnspiel