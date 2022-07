Die DACHAUER RUNDSCHAU verlost zwei Vier-Tages-Tickets und zwei Bayerische Kartoffel Kappen für die BrassWiesn

Teilen

Die DACHAUER RUNDSCHAU und die „Bayerische Kartoffel“ verlosen zwei Vier-Tages-Tickets und zwei Bayerische Kartoffel Kappen für die BrassWiesn. © pri

Heimische Erdäpfel sorgen für eine regionale Versorgung mit der tollen Knolle während des ganzen Jahres.

Mit rund 45.000 Hektar Kartoffelanbaufläche ist Bayern das zweitgrößte Kartoffelland in Deutschland. Nahezu überall in Bayern wachsen beste Kartoffeln heran und sorgen für eine regionale Versorgung mit der tollen Knolle. Bayerische Kartoffeln sind das ganze Jahr verfügbar.



Den Start macht die bayerische Frühkartoffel ab Mitte Juli. Im Anschluss folgt die Haupternte bis Ende Oktober. Direkt ab Feld bekommt der Kunde seine Kartoffeln frisch auf den Tisch. Die Bayerische Kartoffel ist vielfältig. Dank innovativer Unternehmer wird rund die Hälfte der Bayerischen Speisekartoffelernte zu praktischen Convenience Produkten wie Kloßteig, Pommes, Chips und Co. weiterverarbeitet. Diese Produkte werden bei den Verbrauchern immer beliebter. Die Gesellschaft wurde im Juni 2013 als Organisations-Plattform gegründet, um den in Bayern gewachsenen, abgepackten oder verarbeiteten Erdapfel auf dem Speiseplan und somit auch als landwirtschaftliches Produkt zu erhalten. In dieser Eigeninitiative sind zu gleichen Anteilen die Bayerischen Kartoffelanbauer und die bayerischen Kartoffelvermarkter vertreten. Einen Beitrag leistet auch der Bayerische Bauernverband, der die nötige Infrastruktur in Form von Personal und Büro bereitstellt. Die Bayerische Kartoffel ist auf Youtube mit einer eigenen Kochsendung „Cook doch mal Kartoffel“ vertreten.



Hier gibt es nützliche Tipps um köstliche Kartoffelgerichte. Weitere Informationen finden sich unter www.Bayerische-Kartoffel.de. Die DACHAUER RUNDSCHAU und die „Bayerische Kartoffel“ verlosen zwei Vier-Tages-Tickets und zwei Bayerische Kartoffel Kappen für die BrassWiesn, die vom 4. bis 7. August in Eching stattfindet. Wer gewinnen will, muss bis Montag,1. August, 11 Uhr, das Gewinnspielformular ausfüllen. Stichwort ist „BrassWiesn“

Hier geht es zum Gewinnspielformular