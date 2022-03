Die Hummelhotline ist bis Ostern im Landkreis Dachau erreichbar

Dunkle Erdhummel © Toni Mader

Bund Naturschutz ruft zum Mitmachprojekt auf, um mehr über die Wildbienen in Bayern zu erfahren.

Hummeln im Garten unterscheiden? Kein Problem: Der Bund Naturschutz (BN) ruft wieder zur „Hummelhotline“ auf. Das Mitmachprojekt des BN und des Instituts für Biodiversitätsinformation (IfBI) läuft von Frühlingsanfang, 20. März, bis Ostermontag. Mitmachen ist einfach: Über WhatsApp können Fotos von Hummeln mit Postleitzahl und Funddatum an die 0151-18460163 geschickt werden. Das Expertenteam des bestimmt die Hummelart und sendet eine Antwort zurück. Letztes Jahr beteiligten sich 1.800 Hummelfreunde. Ziel des Projekts ist es, mehr über die Hummelarten in Bayern zu erfahren und die Menschen für die Natur vor der Haustür zu begeistern“, sagte Roderich Zauscher von der Kreisgruppe Dachau.

Hummeln gehören zu den Wildbienen. Es gibt in Deutschland 41 verschiedene Hummelarten, aber nur sieben sind häufig zu beobachten. Trotz kühler Temperaturen sind bereits einige Hummeln unterwegs – der perfekte Zeitpunkt, um die Leitung der Hummelhotline zu öffnen. Nachdem ein Experten-Team die Hummelart bestimmt hat, trägt es die Funde in eine Karte ein. „Je mehr typische Hummel-Merkmale auf den Fotos abgelichtet sind, desto schneller lässt sich die Art bestimmen“, erklärte Zauscher. Der BN bittet, drei Fotos pro Nachricht zu schicken, damit die Durchsicht nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt und die Anfrage schnell beantwortet wird.