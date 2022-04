Die Isaria informiert über Fortschritte der Renaturierung des Mühlbachs

Vorsichtig wird das Stahlkonstrukt vom Transporter gehoben. Die Lieferung ist fast zwei Meter hoch und mehrere Tonnen schwer: Das Ausleitbecken für den Mühlbach ist da. © pri

Wer kurz vor Ostern die Fortschritte bei der Renaturierung des Mühlbachs besichtigen will, ist am Gründonnerstag, 14. April von 13 Uhr bis 15 Uhr, von der Isaria eingeladen, sich bei einer Führung über das Gelände der ehemaligen Dachauer Papierfabrik über die Arbeitsschritte zu informieren.

Bei den geführten Touren haben die Gäste die Gelegenheit, sich aus erster Hand über anstehende Maßnahmen bei der Sanierung des Mühlbachs zu informieren. Die Spaziergänge starten jeweils zur vollen Stunde am Infoturm der Isaria in der Ostenstraße 8 und dauern etwa 45 Minuten. „Gemeinsam mit der Stadt Dachau und dem Büro Studio Ramboll Dreiseitl arbeiten wir an der Rückgewinnung des Mühlbachs und dessen Einbettung in ein außergewöhnliches Quartier“, sagt David Christmann, Geschäftsführer der Isaria Projektentwicklung. „Der Mühlbach kehrt Schritt für Schritt an die Oberfläche zurück. Wir freuen uns, die Dachauer daran teilhaben zu lassen.“



In den kommenden Monaten wird der Mühlbach in ein vorbereitetes Provisorium umgeleitet, damit der industrielle Überbau des ursprünglichen Bachbettes abgetragen werden kann. Der Mühlbach wird im Bereich zwischen der Überbauung entlang der Ludwig-Thoma-Straße und dem bestehenden Wasserkraftwerk ausgeleitet. Hier kommt das Ausleitbecken ins Spiel. Indem es an das heutige Gerinne angeschlossen wird, kann das Wasser über das Becken in den ersten von drei zukünftigen Abschnitten des Provisoriums fließen. Nachdem nun die Stahlbaufertigteile für das Ablaufbecken geliefert wurden, werden diese im April entsprechend zusammengesetzt und ausbetoniert. Anschließend wird der erste Abschnitt des Provisoriums fertiggestellt, sodass die Ausleitung des Mühlbachs für den Sommer geplant ist.



Die aufwändige Maßnahme ist notwendig, um den Überbau des Mühlbachs abbrechen und das Flussbett sanieren zu können. Anschließend wird das Bachbett saniert und gereinigt und der Mühlbach wieder in seinen Flusslauf eingelassen.