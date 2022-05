Die Partei Volt verteilte Flyer an Passanten am Unteren Markt

Mitglieder der Volt Partei Dachau/FFB verteilten Flyer am Unteren Markt in Dachau. © pri

„Europa betrifft uns alle”, sagte Madita Reichensdörfer aus Dachau, die seit der Bundestagswahl 2021 neues Mitglied bei Volt ist. „Durch den Krieg in der Ukraine ist es dringender denn je an den europäischen Grundgedanken zu erinnern und die europäische Einigung in den Mittelpunkt zu rücken.”

Als erste gesamteuropäische Partei ist Volt bereits mit 110 Mandatsträgern in sechs Staaten sowie im EU-Parlament vertreten. Volt Dachau/FFB hat sich in Dachau am Europafest 2019 gegründet und umfasst mehr als 20 Mitglieder. Volt will die Europäische Union so reformieren, dass globale Herausforderungen gesamteuropäisch gelöst werden können. Getreu dem Motto „europäisch denken, lokal handeln”.



Daniel Burandt, Vorsitzender von Volt Dachau/FFB erklärte: „Um möglichst viele Menschen zu erreichen, wollten wir am Europatag in Fürstenfeldbruck und Dachau auf die Straße gehen. Die Resonanz war positiv. Unser Europa-Flyer mit fünf Gründen, weshalb Europa uns alle betrifft, kam gut an.”



Gleichzeitig konnten sich Passanten über die Forderungen und Erfolge der Partei informieren. Beispielsweise wurde vor kurzem der Entwurf der Wahlrechtsreform im Europäischen Parlament angenommen. Volts Abgeordneter im EU Parlament, Damian Boeselager, war federführender Verhandler der Grünen-Fraktion für die Wahlrechtsreform, eines der Kernthemen, für die Volt bei der Europawahl 2019 antrat.



Den Reformen müssen die Mitgliedstaaten bis zum Ende des Jahres einstimmig zustimmen, sodass Mitgliedstaaten rechtzeitig ein Jahr vor den Wahlen 2024 die Änderungen ratifizieren. Dann würden die Bürger unter anderem schon ab 16 wählen können sowie eine Zweitstimme für pan-europäische Parteien beziehungsweise Transnationale Listen haben.Außerdem gäbe es mehr Frauen in der Politik durch paritätische Listen und die Europawahlen und Verkündung der Ergebnisse würden in ganz Europa am gleichen Tag stattfinden. Bei der Bundestagswahl holte Volt im Wahlkreis 0,4 Prozent der Zweitstimmen und 0,7 Prozent der Erststimmen. Die lokale Mitgliederzahl hat sich nach der Bundestagswahl verdoppelt.