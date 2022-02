Die Zahl der Erst- und Zweitimpfungen steigt nur noch langsam an

Die meisten infizierten Bürger im Landkreis sind zwischen 30 und 39 Jahre alt. Die höchste Inzidenz ergibt sich jedoch bei Kindern zwischen sechs und elf Jahren. © pri

Dem Gesundheitsamt Dachau wurden in der Woche vom 24. bis 30. Januar 4.021 Neuinfektionen gemeldet. Wie auch in der vergangenen Woche hat sich die Zahl der Fälle damit im Vergleich zur Vorwoche erneut verdoppelt. Besonders hoch sind die Inzidenzen bei den Kindern und jungen Erwachsenen. Bei den Kindern von sechs bis elf Jahren liegt sie bei 5.964.8, bei den 16 bis 19-jährigen bei 4.286,4. Bei den Mitbürgern über 80 bei 477.

ut Landratsamt weiterhin um ein diffuses, stark ansteigendes Infektionsgeschehen im Landkreis. Steigend sind auch die Zahlen der Fälle, die im Rahmen der regelmäßigen Schul- und Kitatestungen, identifiziert werden. Aktuell ist etwa ein Drittel (52 Einrichtungen) aller Kindertagesstätten betroffen. Das hohe Infektionsgeschehen im Landkreis spiegelt sich auch in den Schulen wieder. Aktuell sind elf Klassen aufgrund mehrerer Fälle innerhalb der Klasse komplett in Quarantäne. Im ganzen Landkreis bestehen (private) Testangebote. Eine Übersicht aller Teststellen und wer aktuell Anspruch auf einen kostenfreien PCR-Test hat ist unter www.landratsamt- dachau.de/coronatest zu finden.

Für Impfungen von Kindern und Jugendlichen gibt es weiterhin dienstags bis donnerstags an den Nachmittagen im Dachauer Impfzentrum sowie samstags am Gymnasium in Indersdorf spezielle Angebote. Auch für Erwachsene stehen Impfangebote im Impfzentrum Dachau, an der Drive-through-Impfstrecke in Karlsfeld zur Verfügung, auch die Impfteams sind weiterhin im Landkreis unterwegs. Daneben können Bürger bei den niedergelassenen Ärzten und Praxen eine Impfung erhalten.



In den kommenden Wochen vermeldet das Landratsamt noch zahlreiche freie Impftermine. Die Terminvereinbarung erfolgt über BayIMCO (www.impfzentren.bayern). In der Woche vom 24. bis 30. Januar wurden laut Landratsamt etwa 4.000 Impfungen im Landkreis durchgeführt; und damit bereits 89.395 Auffrischungsimpfungen. Die Drittimpfquote ist mit 57,7 Prozent (%) vergleichsweise hoch. Bayernweit sind 51,1% und deutschlandweit 53% der Bürger geboostert.

Die Zahl der Erst- und Zweitimpfungen steigt nur noch langsam an. Im Landkreis sind inzwischen 116.061 Bürger erstgeimpft (Stand: 31.Januar). Dabei werden auch die Kinderimpfungen mitberücksichtigt. Im im Landkreis haben bereits 115.834 Bürger die zweite Impfdosis erhalten. Die Zweitimpfquote stieg damit ebenfalls leicht und liegt aktuell bei gut 74,8% und damit weiterhin deutlich über der Bayern- (73 %) und knapp über der Deutschlandquote (74 %).