Erchana-Orchester spielt für Senioren

Das Erchana-Orchester Dachau gibt ein Konzert für Senioren im Ludwig-Thoma-Haus. © pri

Das elfte Konzert für Senioren mit dem Erchana-Orchester Dachau findet am Sonntag, 29. Mai, nach zwei Jahren Pause statt. Das Erchana-Orchester Dachau besteht seit 1997 aus Laienmusikern im Alter von 16 bis 84. Sie alle vereint die Freude am gemeinsamen Musizieren.

Unter der Leitung der Dirigentin Gudrun Huber wird das Ensemble Gute-Laune-Musik wie Glen Millers Chattanooga Choo Choo und den Tango La Cumparsita zu Gehör bringen. Eröffnet wird das diesjährige Konzert mit dem Einzug der Gladiatoren von Julius Fucik. Krimifans erfreut das folgende Titelthema aus Miss Marple. Weitere Melodien aus älteren und neueren Filmen sowie ein Streifzug durch die Melodien der James Bond 007-Filme und die geheimnisumwobenen Themen aus Harry Potter-Filmen lassen die Zuhörer in Fantasiewelten schwelgen. Wie in den früheren Seniorenkonzerten sorgt Moderator Dr. Dominik Härtl mit kurzweiligen Anekdoten passend zu den jeweiligen musikalischen Arrangements für gute Unterhaltung. Beginn des Konzerts ist um 15 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus, Vorher und in der Pause gibt es Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei. Der Seniorenbeirat der Stadt Dachau ist Mitveranstalter des Konzerts.