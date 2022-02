Ernährungsberaterin am Helios Amper-Klinikum Dachau beantwortet die Frage, ob Valentinstags-Pralinen gesund sind?

Elisabeth Grois ist Ernährungsberaterin am Helios Amper-Klinikum Dachau. © pri

Am 14. Februar ist Valentinstag. Ein Pralinengeschenk gilt neben roten Rosen als Klassiker. Aber stimmt es, dass Schokolade positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat? Ernährungsberaterin Elisabeth Grois vom Helios Amper-Klinikum Dachau erklärt, wie sich der süße Genuss auf den Körper auswirkt.

Jeder Deutsche isst laut Angaben eines Online-Portals jährlich im Schnitt rund neun Kilo Schokolade, das entspricht 90 Tafeln. Das klingt viel – zumal übermäßiger Schokoladengenuss negative Folgen wie Übergewicht oder gar Adipositas, also krankhafte Fettleibigkeit, nach sich ziehen kann. „Das wiederum erhöht deutlich das Risiko, an Krebs oder Herz-Kreislauf-Beschwerden zu erkranken“, warnt Grois.



Je dunkler die Schokolade, desto geringer der Zuckeranteil Dunkle Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil hat weniger ungünstige Fette wie Palmöl und nicht so viel Zucker. „Außerdem enthält Bitterschokolade durch den hohen Kakaoanteil viele Flavonole, denen ein gesundheitspositiver Effekt zugeschrieben wird“, sagte Grois.



Diese sekundären Pflanzenstoffe befinden sich auch in Äpfeln, Birnen, Grünkohl, Zwiebeln und Tee. „Sie wirken antioxidativ, daher wird Schokolade gerne ein herzschützender Effekt zugeschrieben“, erklärt die Ernährungsberaterin. „Im Körper laufen Vorgänge ab – beispielsweise durch Stress, Zigarettenrauch oder Alkohol – die Oxidation genannt werden. Bei der Oxidation entstehen sogenannte freie Radikale.“ Sind diese im Übermaß vorhanden, können sie dem Menschen schaden. Freie Radikale werden mit dem Altern und der Entstehung einer Reihe von Krankheiten in Verbindung gebracht. Antioxidantien schützen Körperzellen vor freien Radikalen. „Auch aus diesem Grund sollte auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung geachtet werden, um mit möglichst vielen Antioxidantien versorgt zu sein“, sagte Grois. Die Aussage, Schokolade ist gut fürs Herz, sei nicht viel mehr als ein Schlagwort, das schlechtes Gewissen beim Schokoladenverzehr beruhige, erklärte die Expertin. „Wenn man etwas Süßes naschen möchte, dann sollte man sich bewusst für das Genussmittel entscheiden, sodass der Heißhunger auf Süßes auch wirklich gestillt ist.“ Sie rät dazu, Nascherei in Maßen und achtsam zu genießen. Generell sei es wichtig, sich beim Essen Zeit zu nehmen und dafür auch Pausen im Alltag einzuplanen.