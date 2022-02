Dachauer Faschingsgesellschaft verteilt 400 Krapfen

Dachauer Faschingsgesellschaft wird 400 Krapfen an Passanten in der Münchner Straße verteilen. © studioM/PantherMedia

Fasching in Dachau ist abgesagt – um trotz abgesagter Bälle, Prinzenpaar- und Gardeauftritten etwas Faschings-Stimmung zu verbreiten verteilt die Faschingsgesellschaft (FG) nun spezielle Faschings-Tüten und Krapfen.

Drei Dachauer Kindergärten werden bei ihren hausinternen Faschingsfeiern vom Dachauer Faschingsverein unterstützt, indem Vorstands- und Kommitee-Mitglieder „Fasching in Tüten“ vorbei bringen - natürlich vorher auf Corona getestet. Luftballone, Papphut, Luftschlangen, Gummibärchen, Caprisonne, Popkorn und noch einiges mehr finden die Kinder in den Tüten, um ihre Party zu schmeißen. Kommende Woche, am Faschingsdienstag, 1. März, sollten die Dachauer auf der Münchner Straße die Augen offen halten, denn dann verteilen drei Teams mit je sechs FG Dachau-Mitgliedern 400 Krapfen an Passanten und Geschäfts-Mitarbeiter. „Die Krapfen der Bäckerei Wörmann wurden von der Volksbank Raiffeisenbank Dachau gesponsert“, erzählte die erste Vorsitzende Michaela Zachmann und dankte den Unterstützern. Die Candisserie Dachau hat für die Krapfen extra Schokoplättchen mit den Logos der Bank und der Faschingsgesellschaft entworfen, welche die besonderen Krapfen zieren.



Die FG Dachau bereitet sich nun auf die Jahreshauptversammlung im April vor, bei der bereits mit der Planung für die nächste Saison begonnen werden soll.