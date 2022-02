Feuerwehr Dachau wettet mit Oberbürgermeister

22 Feuerwehrmänner bis Ende des Jahres gesucht. © pri

Viel wurde spekuliert, jetzt ist es raus: Hinter der Wette22 steckt die Freiwillige Feuerwehr Dachau.

Bereits im Vorfeld waren überall in der Stadt Plakate mit der Aufschrift „Wette22“, aufgetaucht. Im Zuge einer Kampagne Mitglieder zu gewinnen, wettet sie mit Oberbürgermeister Florian Hartmann, dass sie im Kalenderjahr 2022 mindestens 22 neue ehrenamtliche Einsatzkräfte akquirieren kann. „Ein durchaus dickes Brett“, wie Kommandant Thomas Hüller betonte. „Schließlich haben wir sonst pro Jahr im Schnitt nur zirka sechs bis maximal acht Neuzugänge bei den Aktiven.“ Dass beide Seiten die Wette gewinnen wollen, dafür sorgen nicht die jeweiligen Wetteinsätze.

„Schaffen wir es nicht, 22 neue Mitglieder für die Freiwillige Feuerwehr zu begeistern, müssen wir ein Ramadama in der Stadt durchführen oder als Schulweghelfer aushelfen. Das darf der Oberbürgermeister entscheiden“, sagte Florian Reiter, Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Dachau. Verliert der OB jedoch die Wette, muss er drei offizielle Termine in Feuerwehrmontur wahrnehmen. Wer mehr erfahren möchte über die Aktion und warum es sich auch ganz unabhängig von der Wette lohnt, sich bei der Freiweilligen Feuerwehr zu engagieren, findet Infos unter www.wette22.de. Zudem hat die Feuerwehr eine WhatsApp-Telefonnummer eingerichtet, an die Interessierte ganz unkompliziert Fragen richten und Kontakt aufnehmen können: 01573/ 4464344.