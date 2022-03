Flüchtlinge aus der Ukraine bekommen Einkaufsgutschein in Dachau

Ralf Weimer, Geschäftsführer der Agentur für Marketing und Kommunikation Weimer & Paulus, mit der Sonderedition der Dachau handelt Gutscheine. © pri

Gewerbeverein „Dachau handelt“ will mit einer Sonderedition erreichen, dass Flüchtlinge aus der Ukraine regional einkaufen können.

Auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine mussten die Menschen alle Habseligkeiten zurückgelassen, besitzen teilweise nur noch das, was sie am Leib tragen. Solidarität und Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sind groß, doch nicht jeder weiß, wie er den hier gestrandeten Menschen sinnvoll helfen kann. Für alle, die den Kriegsflüchtlingen schnell hier vor Ort Unterstützung zukommen lassen möchten, bietet der landkreisweite Gewerbeverein Dachau handelt jetzt eine Möglichkeit: Eine Sonderedition der Dachau handelt Gutscheine.



Wer unterstützen will, kauft einfach eine beliebige Anzahl der Zehn-Euro-Gutscheine. Erhältlich sind die Ukraine Gutscheine über den Online-Shop unter www.dachau-handelt.de sowie in den Verkaufsstellen. Die gekauften Gutscheine werden über das Landratsamt und Hilfsorganisationen direkt an die Flüchtlinge aus der Ukraine weitergegeben. In rund 80 Akzeptanzstellen können die Gutscheine eingelöst werden - egal ob Bäckerei, Apotheke oder Bekleidungsgeschäft. Genau darin liegt auch der besondere Charme der Idee: „Die Flüchtlinge können selbst entscheiden, was sie benötigen und mit den Gutscheinen bedarfsgerecht einkaufen“, sagt Ralf Weimer, Geschäftsführer von Dachau handelt und Initiator der Aktion. „Das ist ein riesiger Vorteil gegenüber Sachspenden“, ergänzt Landrat Stefan Löwl, der sofort von der Idee begeistert war und seine Unterstützung zugesagt hat.



Wer Fragen oder Anregungen zu den Dachau handelt Ukraine-Gutscheinen hat, kann sich per E-Mail an info@dachau-handelt.de oder telefonisch an 08131-3379719 wenden.