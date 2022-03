Dach über den Kopf für Flüchtlinge im Landkreis Dachau

Teilen

Kräfte der Landkreis-Feuerwehren und des Technischen Hilfs-werks Dachau möblierten Unterkünfte im Landkreis. © pri

Freiwillige Feuerwehr und Technisches Hilfswerk helfen bei der Einrichtung von Unterkünften für Geflüchtete aus der Ukraine.

Der Landkreis Dachau bereitete sich am Wochenende intensiv für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen unterstützen die Vorbereitungen zur deren Unterbringung. So möblierten Kräfte der Landkreis-Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks Dachau am Samstag 5. März, Unterkünfte in der Gemeinde Erdweg und im Franziskuswerk Schönbrunn. Mit Logistikfahrzeugen holten sie Einrichtungsgegenstände, wie Betten, Matratzen, Bettwäsche, Schränke, Tische und Stühle aus der Einlagerung vom Corona-Hilfskrankenhaus 2020 sowie von einem Lieferanten in Biberbach. Ehrenamtlich Helfende transportierten anschließend das Mobiliar zu den Objekten, verteilten es in die Räume bauten es zusammen und stellten es auf.



Im Einsatz waren neben der Kreisbrandinspektion die Feuerwehren Biberbach, Eisenhofen, Großberghofen, Haimhausen, Hebertshausen, Kleinberghofen, Röhrmoos, Schwabhausen, Sigmertshausen, Unterweikertshofen, Vierkirchen und Welshofen sowie das Technische Hilfswerk Dachau mit insgesamt 65 Einsatzkräften. Insgesam kamen bei den Arbeiten am Wochenende 280 ehrenamtliche Stunden zusammen. Die Transporte erfolgten mit sieben Lastkraftwagen und Logistikfahrzeugen. Weitere Arbeiten werden in der kommenden Woche erledigt werden.