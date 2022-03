Franziskuswerk Schönbrunn kritisiert einrichtungsbezogene Impfpflicht

Teilen

Markus Holl, Geschäftsführer des Franziskuswerks Schönbrunn © pri

„Wenn eine Impflicht, dann für alle“, sagte Markus Holl, Geschäftsführer des Franziskuswerks Schönbrunn, auf der Pressekonferenz zur Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. „Die einrichtungsbezogene Impfpflicht sendet in unseren Augen ein falsches Signal in die Gesellschaft. Die Sorge und der aktive Schutz vulnerabler Mitbürgerinnen und Mitbürger ist die Aufgabe Aller und nicht Einzelner.

So wie die Pandemie alle betrifft, ist auch die Solidarität Aller gefragt“, erklärte Holl seine Position zur Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht.



Geschäftsführerin Michaela Streich sieht den Gesundheitsschutz der Menschen mit Behinderung und der Mitarbeiter an vorderster Stelle. Laut Streich sind 97 Prozent aller Heimbewohner geimpft, von den Mitarbeitern sind es 90 Prozent. „Wir sehen das als Erfolg unserer Bemühungen, die Impfbereitschaft der Mitarbeitenden zu fördern und zu unterstützen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die Menschen mit Behinderung im Franziskuswerk nicht auf einer abgeschotteten Insel leben. Es ist unser Job, Menschen mit Behinderung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Menschen mit Behinderung infizieren sich auch dort, wo sich auch Menschen infizieren, die nicht in Einrichtungen leben. Aus diesem Grund trägt eine reine einrichtungsbezogene Impfpflicht, die nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, nichtzum Schutz vulnerabler Menschen mit Behinderung bei“, betonte Streich.



Laut Holl hätten mit der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nur sehr wenige ungeimpfte Mitarbeitende das Unternehmen verlassen, der Großteil wartete zunächst ab, wie das Verfahren zur Umsetzung laufen werde. „Gleichwohl hat die sehr ungenaue Ausgestaltung des Gesetzes zur einrichtungsbezogenen Impfplicht ohne Aussagen zu Konsequenzen für betroffene Mitarbeitende sowie das Infragestellen der Impfpflicht durch Ministerpräsident Söder eine Unruhe ausgelöst und die Impfbereitschaft von unschlüssigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Erliegen gebracht“, unterstrich Geschäftsführer des Franziskuswerks Schönbrunn.