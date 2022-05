Freibad Saison beginnt am 14. Mai in Dachau

Sie freuen sich auf eine Freibadsaison ohne Corona-Einschränkungen: Schwimmmeister Walter Hiechinger (Mitte) und die Auszubildenden Natalie und Yasin © pri

Das Freibad Dachau startet in die neue Saison. Die Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an den Becken des Familienbades Dachau sind bereits abgeschlossen.

„Aktuell werden die Becken mit Wasser befüllt“, sagte Barbara Kern, Abteilungsleiterin für die Bäder. Im Anschluss werden Wasserproben genommen und vom Gesundheitsamt überprüft. „Sobald wir die Ergebnisse haben, kann es losgehen. Unsere Mitarbeiter freuen sich schon sehr auf die Badegäste und eine Freibadesaison ohne Corona-Einschränkungen“, fügte Kern hinzu. „Wir bitten unsere Badegäste dennoch, rücksichtsvoll zu sein und insbesondere an den Kassen, in den sanitären Einrichtungen und in der Gastronomie auch weiterhin auf ausreichend Abstand zu achten“, betonte die Abteilungsleiterin.



In diesem Jahr können Badegäste bei den Schwimmmeistern auch wieder kostenlos Spielgeräte ausleihen: Tischtennisschläger, Beach-Volleyball, Federball und Bälle für die neuen Kicker. Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Eine Tageskarte kostet 4,50 Euro, in den Randzeiten (bis 10 Uhr und ab 18 Uhr) ist der Eintritt für zwei Euro möglich. Die Zehner Karte gibt es für 35 Euro, eine Saisonkarte für Erwachsene kostet 70 Euro, für Kinder 35 Euro.



Tickets und Dauerkarten können über das Ticketportal gebucht und bezahlt werden: https://portal.stadtwerke-dachau.de. Sie können immer drei Tage im Voraus erworben werden. Dauerkarten sind bereits jetzt auch im Hallenbad zu bekommen. Analog zu den Ermäßigungen für besondere Personengruppen, wie Schüler und Studenten, Schwerbehinderte oder Hartz-IV-Empfänger „bieten wir auch Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind, einen vergünstigten Tarif an“, sagte Kern. Gegen Vorlage einer sogenannten Fiktionsbescheinigung oder eines Aufenthaltstitels erhalten sie vergünstigte Eintrittspreise. Ab diesem Jahr kann die gesamte Saison lang von 8 bis 20 Uhr geschwommen und geplanscht werden. Bisher galten im Mai und September kürzere Öffnungszeiten. Frühschwimmer können von 8 bis 10 Uhr ihre Bahnen ziehen, Hauptbadezeit ist von 10.30 bis 20 Uhr. Voraussichtliches Saisonende ist der 11. September. Wenn das Familienbad am 14. Mai öffnet, schließt das Hallenbad.



Badegäste, die eine Jahres-, Saison- oder Zehnerkarte haben, können in diesem Jahr wieder über das Drehkreuz im Bereich neben dem Hallenbad (Am Alten Wehr) ins Familienbad gelangen. Auch im vorderen Eingangsbereich des Familienbades können Badegäste mit Dauerkarten ein gesondertes Drehkreuz zum Eintritt nutzen. Außerdem gibt es einen zusätzlichen automatischen Zugang an der zweiten Kasse. Im Eingangsbereich stehen Fahrradständer, drei Behindertenparkplätze sowie separate Motorradstellplätze zur Verfügung.