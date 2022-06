Das Kloster Fürstenfeld wird zum Mekka für alle Gartenliebhaber

Über 240 ausgewählte Aussteller zeigen von Freitag, 3. Juni, bis Montag, 6. Juni, die neuesten Gartentrends und eine große Vielfalt an Pflanzen für das eigene Gartenparadies. © pri

Das Kloster Fürstenfeld wird zum 19. Mal zum Mekka für alle Gartenliebhaber und Blumenfreunde. Über 240 ausgewählte Aussteller zeigen von Freitag, 3. Juni, bis Montag, 6. Juni, die neuesten Gartentrends und eine große Vielfalt an Pflanzen für das eigene Gartenparadies. Die Gartentage stehen unter dem Motto „Garten der Zukunft“.

In den Vorträgen und Workshops geht es um die Herausforderungen, die auf die Gärten von morgen zukommen. Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten, Segen für das Stadtklima durch Verdunstung und Versickerung, neue Pflanzenverwendung mit höherer Hitzeverträglichkeit, nachhaltige Bewässerungskonzept. Um einen Teil der CO2-Emissionen, die durch die Gartentage entstehen, zu kompensieren, wird für jeden 100. Besucher über „Plant for the planet“ ein Baum gepflanzt. Die Benutzung von Einweg-Plastiktüten soll auf ein Minimum reduziert werden und ist auf den Gartentagen nur noch den Gärtnereien für die Ausgabe von nassen Topfpflanzen gestattet. Darüber hinaus werden die Besucher wieder gebeten eigene Taschen und Körbe auf die Gartentage mitzubringen. Öffnungszeiten sind: 3. Juni von 10 Uhr bis 19 Uhr und vom 4. bis 6. Juni von 9.30 Uhr bis 19 Uhr. Tageskarte kostet zehn Euro (ermäßigt 8,50 Euro für Schüler, Studenten, und Behinderte), Dauerkarte kostet 20 Euro. Eintritt für Kinder bis 14 Jahre ist in Begleitung der Eltern frei. Weitere Infos unter: www.fuerstenfelder-gartentage.de