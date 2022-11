Das etwas andere Fußballbuch

Die Jahrhundert-WM soll das spektakulärste Sportereignis aller Zeiten werden. © pri

Mit seinem Buch „Jahrhundertweltmeisterschaft“ widmet sich der Autor Florian Göttler auf humorvolle Weise dem Thema Fußball und der Gigantomanie und Profitgier des Profifußballs. Wir schreiben das Jahr 2030. Zeitreisen sind möglich. Was liegt näher, als die besten Fußballer aller Zeiten in die Gegenwart zu holen und gegeneinander antreten zu lassen?

Aus aller Welt und allen Zeiten reisen die Größten an: Maradona, Pele, Zidane, Ronaldo, Ibrahimovic... Die Jahrhundert-WM soll das spektakulärste Sportereignis aller Zeiten werden. Deutschland als Ausrichter rechnet sich mit Beckenbauer, Müller, Netzer, Matthäus & Co. gute Chancen auf den Titel aus. Doch bei den Zeitreisen geht etwas schief. Nicht die größten Stars der deutschen Fußballgeschichte steigen aus der Zeitmaschine, sondern Kicker, die weniger aufgrund ihrer Erfolge bekannt sind als wegen ihrer Schrullen, Eskapaden und Trinkgewohnheiten.Wie werden sich die deutschen Rumpelfüße gegen die besten Fußballer aller Zeiten schlagen? Der Autor rückt mit seiner skurrilen Zusammensetzung der deutschen Nationalmannschaft ehemalige Fußballer in den Mittelpunkt, die es verdient haben, nicht der Vergessenheit anheimzufallen: Walter Frosch, Wolfram Wuttke, Uli Stein, Mario Basler, Ansgar Brinkmann, Rudi Brunnenmeier, Erich Witsche Hahn… Göttler lässt die legendären Spieler fröhlich aufspielen gegen die besten Fußballer aller Zeiten. Das Buch ist eine Liebeserklärung an den Fußball und dürfte bei so manchem Fußballfan Erinnerungen an längst vergangene Weltmeisterschaften und vergessene Spieler wachrufen.



Die DACHAUER RUNDSCHAU verlost drei Exemplare. Wer eine Ausgabe haben möchte, kann noch bis Donnerstag, 15. Dezember, das Gewinnspielformular ausfüllen. Stichwort ist „Jahrhundertweltmeisterschaft“ und der eigene Familienname. Hier geht´s zum Gewinnspiel.