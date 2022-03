Gelb-blaue Glasherzen helfen Kriegsopfern

Die Schwabhauser Künstlerin Birgit Lehrl fertigt Glasherzen in den Ukrainischen Farben an. Den Erlös spendet sie an die Opfer des Krieges in der Ukraine. Unter www.perlpetuum.de können die Kunstwerke erworben werden. © pri

26 ukrainische Kriegsflüchtlinge haben sich aktuell im Einwohnermeldeamt in Schwabhausen gemeldet. Alle wurden bisher privat untergebracht und von den Personen, die sie aufgenommen haben, begleitet.

Katja Gebell, die für soziale Angelegenheiten im Rathaus zuständig ist, hat mit den meisten von ihnen Gespräche geführt und sie in Schwabhausen willkommen geheißen sowie den Bedarf an Sachspenden und Betreuung abgefragt.



Viele Bürger schlossen sich zusammen, um Spendenaktionen und Kennenlerntreffen zu veranstalten. Die Schwabhauser Künstlerin Birgit Lehrl fertigte Glasherzen in den Farben der ukrainischen Flagge an, um den Erlös für die Menschen aus der Ukraine zu spenden. Bürgermeister Wolfgang Hörl ist begeistert vom Engagement der Schwabhauser: „Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist überwältigend. Dafür möchte ich allen danken. Ohne diese Hilfe könnten wir die jetzige Situation nicht meistern. Momentan bereiten wir uns auf die Aufnahme von Menschen aus der Ukraine in der Gemeinschaftsunterkunft vor.“ Auf der Homepage der Gemeinde, unter www.schwabhausen.de finden Flüchtlinge sowie Personen, die helfen möchten, wichtige Infos.



Hier werden beispielsweise Spendenkonten genannt sowie der aktuelle, konkrete Bedarf an Sachspenden, die in Schwabhausen benötigt werden. Weitere Ehrenamtliche werden gesucht, die ukrainische Kriegsflüchtlinge, die demnächst in der Gemeinschaftsunterkunft in Schwabhausen unterkommen, unterstützen können. Wer helfen will, kann sich im Rathaus bei Katja Gebell melden unter Telefon: 08138/9325-15 oder E-Mail: katja.gebell@schwabhausen.de.