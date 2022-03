Gewerbeverein Dachau handelt sammelte 500 Gutscheine für Geflüchtete

Ralf Weimer, Geschäftsführer des Gewerbevereins Dachau handelt © pri

Erst zu Wochenbeginn hat der landkreisweite Gewerbeverein Dachau handelt seine Hilfsaktion „Ukraine Gutscheine“ ins Leben gerufen, bereits nach wenigen Tagen konnte Geschäftsführer Ralf Weimer nun die ersten 500 Gutscheine à zehn Euro an Landrat Stefan Löwl und seine Büroleiterin Katharina Gall übergeben.

„Wir sind überwältigt, wie viele Menschen in kürzester Zeit Gutscheine gekauft haben, um die aus dem Kriegsgebiet geflüchteten Menschen bei uns im Landkreis zu unterstützen“, betonte Weimer. Das Spektrum der Solidarität reiche von Privatpersonen mit einem Zehn Euro-Gutschein bis hin zu Firmenspenden im größeren Umfang. „Alleine die Firma Claussen aus Dachau hat 100 Gutscheine gekauft“, berichtete Weimer.

Die Gutscheine werden nun über das Landratsamt eins zu eins direkt an die im Landkreis gestrandeten Flüchtlinge aus der Ukraine weitergegeben. Jede im Landratsamt gemeldete geflüchtete Person aus der Ukraine – egal ob Erwachsener oder Kind – erhält zwei Gutscheine im Gesamtwert von 20 Euro. Was sie für die Gutscheine kaufen, können die Geflüchteten selbst entscheiden. Zur Auswahl stehen über 80 Akzeptanzstellen im Landkreis – das Angebot reicht von Lebensmittelgeschäften über Apotheken und Drogerien bis hin zu Bekleidungs- und Spielzeuggeschäften.

Damit sich die Geflüchteten zurechtfinden, hat Dachau handelt extra ein Informationsblatt in ukrainischer Sprache verfasst. „Stündlich trudeln neue Bestellungen ein. Wir hoffen, schon in den kommenden Tagen die nächste große Lieferung mit Gutscheinen ans Landratsamt übergeben zu können“, unterstrich Weimer. Die Ukraine Gutscheine sind unter www.dachau-handelt.de sowie in den Dachau handelt-Verkaufsstellen erhältlich. Wer Fragen zu den Dachau handelt Ukraine-Gutscheinen hat, kann sich per E-Mail an info@dachau-handelt.de oder telefonisch an 08131-3379719 wenden.