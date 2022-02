Keimzelle für Firmengründungen in Dachau

Teilen

Zentrale Anlaufstelle für Jung-Unternehmer im Landkreis geplant © eric1513/Panthermedia

Dachau soll ein eigenes Gründerzentrum bekommen. Die Idee hat in den letzten Monaten für viel Aufmerksamkeit und Neugierde gesorgt.

Doch was steckt wirklich hinter dem Vorhaben, wer sind die Initiatoren und wie sollen Startups konkret vom neuen Gründerzentrum profitieren? Antworten auf all diese Fragen lieferten die drei Initiatoren, Unternehmer aus dem Landkreis, Max Kaiser, Michael Piller und Oliver Hill. Unter den Gästen waren unter anderem Landrat Stefan Löwl, Oberbürgermeister Florian Hartmann sowie zahlreiche namhafte Unternehmer und Wirtschaftsvertreter aus dem gesamten Landkreis. Kaiser, Piller und Hill präsentierten Besuchern ihr Konzept einer „Keimzelle für Unternehmensgründungen“. Alle drei sind zwar heute erfolgreiche Unternehmer, sprechen aber aus eigener, teils leidvoller Erfahrung ihrer Anfangsjahre. Ihr Ziel ist die Gründung eines Vereins zur Förderung von Unternehmensgründungen am Standort. Neben der Planung entsprechender Räumlichkeiten basiert das Konzept auf die Unterstützung durch die öffentliche Hand und Sponsoren aus der Wirtschaft.

„Gründer und Startups stehen zu Beginn vor unzähligen Fragen und Hürden, was zum Beispiel die Themen Steuern, Recht und Marketing anbelangt. Nicht selten scheitern eigentlich vielversprechende Geschäftsideen an diesen Hürden, noch bevor sie auf die Straße kommen“, sagte Kaiser. Genau hier will das neue Gründerzentrum ansetzen.



„Wir wollen zur zentralen Anlaufstelle für Gründer im Landkreis werden“, betonte Michael Piller. „Viele denken bei Gründerzentrum an günstige Büroflächen und einen Co-Working-Space für Start-ups. Das wird es bei uns auch geben, ist aber nur einer von unzähligen Bausteinen“, fügte Piller hinzu und Hill ergänzte: „Unser Ziel ist ein lebendiges Netzwerk, ein enger Austausch und ein reger Wissenstransfer zwischen Startups und Etablierten. Gründer sollen von Erfahrungen anderer Startups und vor allem vom Wissen erfahrener Wirtschaftslenker profitieren und konkrete Hilfestellungen und Unterstützungen von Experten bekommen.“ Bereits existierende, erfolgreiche Gründerzentren in anderen Städten und Regionen zeigen, dass solche Einrichtungen die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region unterstützen und die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts insgesamt steigern können. Die Initiatoren sind froh über die Resonanz auf die erste Veranstaltung dieser Art. Auch die Tatsache, dass einige Unternehmer sicherheitsbedingt sogar über Video teilgenommen haben, zeigt, wie viel die Idee eines Gründerzentrums am eignen Standort zu bieten hat. „Der Einsatz unseres Projektteams, das seit Monaten an dem Projekt arbeitet, hat sich gelohnt. Wir werden unseren Weg gestärkt und mit Rückenwind weitergehen“, resümierte Kaiser.