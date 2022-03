Grundschüler aus Dachau-Süd unterstützen Kinder aus der Ukraine

1.550 Euro hat die Klasse 4d der Grundschule Dachau-Süd erlaufen. Dachau handelt Geschäftsführer Ralf Weimer und Landrat Stefan Löwl nahmen die Gutscheine entgegen. © pri

Die Schüler von Klassenlehrerin Julia Häberle haben sich mächtig ins Zeug gelegt: 1.550 Euro haben sie erlaufen. Um den aus der Ukraine Geflüchteten im Landkreis zu helfen, hat die Klasse 4d an der Grundschule Dachau-Süd einen Spendenlauf im Dachauer Stadtwald organisiert.

Pro gelaufener Runde spendeten die Eltern. Von dem Geld haben die Schüler 155 Ukraine-Gutscheine von Dachau handelt gekauft.



Mit einem besonderen Wunsch hat die Klasse die Gutscheine an Landrat Stefan Löwl und Dachau handelt Geschäftsführer Ralf Weimer übergeben. „Sie haben sich gewünscht, dass ihre Gutscheine speziell an Kinder weitergegeben werden“, sagte Stefan Löwl.



„Ein Wunsch, dem wir gerne entsprechen“, versprach der Landrat. Insgesamt haben Privatpersonen und Landkreisunternehmen Ukraine-Gutscheine im Wert von knapp 25.000 Euro gestiftet. Die Ukraine-Gutscheine von Dachau handelt sind über den Online-Shop unter www.dachau-handelt.de sowie in den bekannten Verkaufsstellen erhältlich.



Wer Fragen oder Anregungen hat, kann sich per E-Mail an info@dachau-handelt.de oder telefonisch an 08131-3379719 wenden.