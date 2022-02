Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch bei Frauen gefährlich

Herzenssache: Das Kardiologie-Team rund um Chefarzt Privatdozent Dr. Bernhard Witzenbichler (Zweite Reihe, dritter von links.) trägt Rot für Frauenherzen. © helios

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache bei Frauen. Das Problem: Symptome werden zu spät erkannt und Risiken unterschätzt. Die kardiologische Abteilung am Amper-Klinikum Dachau setzte daher ein rotes Zeichen für das weibliche Herz und beteiligte sich damit an dem Aktionstag „Zieh-etwas-Rotes-an-Tag“ (National Wear Red Day), der 2003 von der American Heart Association ins Leben gerufen wurde.

Ob rote Jacke, Shirt oder Mundschutz – der erste Freitag im Februar steht jedes Jahr im Zeichen der Farbe Rot. Herzleiden gelten als typisch männliches Problem, dabei sind auch Frauen gefährdet, oft sogar stärker. Gerade nach den Wechseljahren steigt das Risiko. Im Gegensatz zu Männern haben Frauen bis zu einem bestimmten Alter einen hormonell bedingten Gefäßschutz. Ändert sich der Hormonhaushalt, entfällt dieser.

Zwischen dem 40. und 55. Lebensjahr nimmt bei Frauen die Zahl der Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu. „Frauen unterschätzen oft ihr Risiko, dabei könnten viele Todesfälle vermieden werden, wenn die Betroffenen schneller auf Symptome reagieren würden“, erklärt Privatdozent Dr. Bernhard Witzenbichler, Chefarzt Kardiologie und Pneumologie am Helios Amper-Klinikum Dachau. „Je besser Frauen informiert sind, desto besser können sie mögliche Warnzeichen einordnen.“ Viele Frauen bringen ihre Beschwerden nicht mit einer Erkrankung am Herzen in Verbindung.



Das liegt an den weniger eindeutigen Symptomen, erklärt Witzenbichler: „Bei einem Herzinfarkt zum Beispiel haben Männer meist charakteristische Brustschmerzen, Frauen hingegen eher Beschwerden wie Übelkeit, Atemnot oder ein Druckgefühl im Oberbauch.“ Diese unspezifischen Anzeichen können dazu führen, dass die Erkrankung bei Frauen nicht rechtzeitig erkannt wird. Deshalb müssen Symptome ernst genommen werden, denn jeder Herzinfarkt kann zu einem Herzstillstand führen. Bei Verdacht sollte die Notrufnummer 112 gewählt werden. Das Helios Amper-Klinikum wird von Rettungsdiensten bei Personen mit akuten Brustschmerzen und Herzinfarkt im Landkreis angefahren. Besteht der Verdacht auf einen Infarkt, kann dieser in der Chest Pain Unit durch gezielte Untersuchungen schneller erkannt und behandelt werden. „Frauen können aktiv etwas für ihre Herzgesundheit tun, zum Beispiel durch gesunde Ernährung und Bewegung“, so Witzenbichler. Risikofaktoren für Krankheiten am Herzen sind Rauchen und Diabetes. Sie betreffen zwar beide Geschlechter, Frauen aber mehr.



Unterschätzt wird zudem der Faktor Stress. Studien belegen, dass dieser das weibliche Herz stärker belastet als das männliche. Der Kardiologie-Experte rät: „Lassen Sie Ihr Herz im Rahmen der Gesundheitsvorsorge untersuchen, auch wenn keine typischen Symptome einer Herzkrankheit vorliegen.“