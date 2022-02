Hohe Corona-Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen

Teilen

In der Woche vom 24. bis 30. Januar wurden dem Gesundheitsamt Dachau 4.021 Neuinfektionen gemeldet. © pri

Das Gesundheitsamt Dachau meldete am Dienstag, 1. Februar, eine Inzidenz von 2630,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Dies ist einer der höchsten Inzidenzwerte in Bayern. In den kommenden Tagen wird ein weiterer Anstieg erwartet. In der Woche vom 24. bis 30. Januar wurden dem Gesundheitsamt Dachau 4.021 Neuinfektionen gemeldet.

Damit hat sich die Zahl der Fälle im Vergleich zur Vorwoche erneut verdoppelt. Bei den Kindern von sechs bis elf Jahren liegt sie bei 5.964.8, bei den 16 bis 19-jährigen bei 4.286,4. Bei den Mitbürgern über 80 nur bei 477. Die Zahl der Corona-Patienten im Helios-Amper-Klinikum Dachau steigt im stationären Bereich an. Aktuell werden 33 Patienten im Alter von 19 bis 92 Jahren mit einer COVID-19-Infektion auf der Normalstation behandelt. Vier Patienten im Alter von 41 bis 67 Jahren müssen aktuell intensivmedizinisch betreut werden. In der vergangenen Woche sind drei Landkreisbürger an den Folgen der Corona Erkrankung verstorben.