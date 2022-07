Job-Speed-Dating für Pflegekräfte

Arbeit und Spaß im Team: Pflegedirektor Martin Endres (links) mit Kolleginnen und Pflegebereichsleiter Alexander Groß (rechts). © pri

Schnell einen neuen Job in der Pflege finden? Das Helios Amper-Klinikum Dachau macht’s möglich. Alle Interessenten sind eingeladen, sich vor Ort ein Bild zu machen: Beim Job-Speed-Dating am Dienstag, 5. Juli, können sie persönlich mit Vertretern der Pflegedirektion und der Personalabteilung ins Gespräch kommen.

Das Helios Amper-Klinikum Dachau lädt zum Job-Speed-Dating ein: Bewerber für die Pflege können einfach und unkompliziert vorbeikommen. „Es geht um ein entspanntes Kennenlernen in lockerer Atmosphäre“, sagte Pflegedirektor Martin Endres. „Da sind keine aufwändigen Bewerbungsunterlagen gefragt – wir wollen den Menschen kennenlernen und unser Klinikum vorstellen. Das geht am besten in einem persönlichen Gespräch.“



Am Dienstag, 5. Juli, steht der Tagungsraum 1 im Amper-Klinikum ganz im Zeichen der Pflege. Anders als bei konventionellen Vorstellungsgesprächen kann hier bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen unverbindlich über berufliche Möglichkeiten und Chancen gesprochen werden. Eine Voranmeldung für das Job-Speed-Dating ist nicht erforderlich. Herzlich eingeladen ist jeder aus der Pflege, der das Amper-Klinikum als Arbeitgeber kennenlernen möchte.



Rund 1.200 Beschäftigte arbeiten in den Amper-Kliniken Dachau und Indersdorf, 500 davon in der Pflege. Der Schwerpunktversorger hat 17 Fachabteilungen, erst im Februar dieses Jahres startete die neue Abteilung Urologie und Kinderurologie. „Insbesondere in der Pflege wird es zunehmend herausfordernder, Mitarbeiter zu finden“, so Endres. „Vielleicht können wir auf diese Weise Personen ansprechen, die sich gern informieren möchten und eine offizielle Bewerbung bisher gescheut haben.“



Gute Argumente, in den Helios Amper-Kliniken zu arbeiten, gibt es viele: Eine sinnstiftende Tätigkeit in familiärer Atmosphäre, kurze Wege und eine professionelle abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Das Job-Speed-Dating findet am Dienstag, 5. Juli, um 16.30 Uhr im Tagungsraum 1 im Helios Amper-Klinikum Dachau statt. Teilnehmende müssen ein negatives Testergebnis einer zertifizierten Teststelle vorlegen. Der Antigen-Schnelltest kann aber auch vor Ort durchgeführt werden.