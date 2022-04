Viele Karlsfelder und Dachauer Bürger besuchten einem privat organisierten Flohmarkt zugunsten der Ukraine in der Hochstraße in Karlsfeld. Viele Nachbarn hatten dafür Sachspenden, wie Bücher, Kleidung und Spielsachen gebracht und halfen beim Aufbau der Stände

Die Bäckereien Denk und Krümelei spendeten Kuchen und jede Menge Backwaren, eine Nachbarin kochte kannenweise Kaffee für die Besucher. Gegen freiwillige Spenden durften die Kunden Waren mitnehmen und konnten bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch kommen. So wurden insgesamt 1200 Euro gesammelt.

Das Geld geht direkt an die Hilfsorganisation Libereco in Lwiw. Susanne Bellmann, Organisatorin der Aktion, war begeistert von dem Zusammenhalt in Karlsfeld: „Es ist wunderschön zu sehen, wie wir alle mit Freude zusammen helfen und mit wenigen Mitteln doch unglaublich viel bewegen können. Ich danke allen Helfern und Gästen herzlich fürs Mitmachen“. Wer sich zukünftigt bei einer ähnlichen Aktion beteiligen will und darüber informiert werden möchte, kann sich per E-Mail bei scbellmann@gmx.de melden.