Krafttankstelle Sonnenhof

Der Ausblick in die frühlingshafte Natur des Bayerischen Waldes aus dem 25 Meter- Infinitypool © Hotel Sonnenhof

Wenn sich die Natur mit frischem Grün schmückt, ist es auch für uns an der Zeit, wieder aufzublühen. In einer der schönsten Natur- und Panoramalagen Deutschlands, im „Lamer Winkel“ des Bayerischen Waldes, ist der Vier-Sterne-Superior Sonnenhof gerade im Frühjahr ideal als „Krafttankstelle“.

Wird hier doch der Lebensstil der Traditionellen Chinesischen Medizin im neuen Top-SPA umgesetzt: In Beratungen und Retreats mit Inken Stenger, die als TCM-Spezialistin eine ambulante Außenstelle der renommierten TCM Klinik Bad Kötzting leitet. Und ganz intuitiv als Inspiration über Treatments. Für den Neuanfang im Frühjahr optimal: Entstauende Lymph-Massagen, reinigende kosmetische Treatments – und vor allem: Detox. Die fünf Elemente-Lehre der Traditionellen Chinesischen Medizin basiert auf der Erkenntnis, dass die fünf Grundelemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser als Grundkräfte der Natur in jedem Menschen wiederzufinden sind, sich aber in stetigem Wandel befinden. Dysbalancen etwa im Holz-Element lassen sich durch spezielle Treatments ausgleichen. Die Natur ringsum hilft kräftig mit und öffnet den Geist beim Weitblick über die acht Tausender des Bayerischen Waldes. Sie ist auch im riesigen Wellnessneubau auf zwei Etagen mit 6.500 Quadratmeter luxuriösem Freiraum nur für Wasser und Wellness omnipräsent. Etwa als Ausblick aus einer der beiden der Panorama-Saunen (eine davon textilfrei) oder im großen den aufsehenerregenden 25 Meter-Infinitypool, der sich weit hinauswagt in die Ideallandschaft: ein WOW-Effekt, der erlebt werden will! Im Sonnenhof trifft eine großzügige, moderne Architektur auf ganz viel Stylisches und manchmal auch Verspieltes – getragen von der Natur ringsum.

Um den Körper im Frühjahr wieder in Bewegung zu bringen, braucht es viele Anreize, die der Sonnenhof, wie nur wenige andere Häuser, reichlich zu bieten hat: Die Natur will beim Wandern und Mountainbiken mit Top-(E-) Bikes erkundet werden, im Haus gibt’s Yoga und Qi Gong, passend zum TCM-Schwerpunkt. Dazu zwei Fitness-Bereiche mit Functional Training, Cardiobereichen und einem hoch modernen Milon-Zirkel. Wer erstmals oder wieder das Racket zur Hand nehmen will: Tennisstunden, Tenniscamps und vier Tennisplätze (zwei in der Halle, zwei draußen) – im Sonnenhof findet man alles unter einem Dach. Auch den Neun-Loch-Golfplatz inklusive Golfschule direkt am Haus.



Dazu gibt‘s frühlingsfrische Küche mit regional-kreativer Kulinarik. Denn dass der Körper wieder in Schwung kommt, dafür sorgt neben viel Bewegung und TCM-inspirierten Wellness-Impulsen Katja Burgwinkel: „Nur was meinen persönlichen Ansprüchen genügt, setze ich auch meinen Gästen vor“, sagt die Sonnenhof-Küchenchefin, die aus der Sterneküche kommt, Heute setzt sie auf Regionales, saisonal verfügbare Lebensmittel, auf Tierwohl und Achtsamkeit. Ganz im Sinne der TCM soll über gutes und hochwertiges Essen ein Wohlfühlfaktor geschaffen werden.



Informationen bei:

Hotel Sonnenhof

Himmelreich 13

93462 Lam

Telefon. +49 (0) 99 43 37 0

www.sonnenhof-lam.de



