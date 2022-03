Landratsamt Dachau informiert: Aufnahmeregelung für Kriegsflüchtlinge

Aufnahmeregelung für Kriegsflüchtlinge im Landkreis Dachau © dobrovolskayaemail/Panthermedia

Über 200 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind im Landkreis Dachau bereits untergebracht, größtenteils in privaten Unterkünften. Insgesamt rechnet das Landratsamt mit 500 bis 1.000 Geflüchteten, die im Landkreis aufgenommen, untergebracht und betreut werden müssen.

Bürger, die eine Bleibe anbieten möchten, können dies unter www.landratsamt-dachau.de/Hilfe-Fluechtlinge tun. Um unbürokratisch und schnell Hilfe für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine leisten zu können, hat Landrat Stefan Löwl eine Koordinierungsgruppe Ukraine eingerichtet. Mitglieder der Gruppe sind die verantwortlichen Sachgebiete für Asyl und Hilfeleistung, das Ausländeramt, die Koordinierungsstelle bürgerschaftliches Engagement, das Büro des Landrat aber auch der Katastrophenschutz. Eine große behördliche Herausforderung ist die weitere Begleitung der Flüchtlinge: Als ersten Schritt müssen sich die Personen in den Gemeinden im Einwohnermeldeamt anmelden. Mit der Meldebescheinigung können sie dann im Landratsamt im Ausländeramt registriert werden.

Dank des zwischenzeitlich durch eine EU-Richtlinie aktivierten § 24 des Aufenthaltsgesetzes ist das Bleiberecht als Kriegsflüchtling eine bloße Formalie, die dennoch beantragt werden muss. Sollten zusätzliche Unterstützungsleistungen beantragt werden müssen, können die Flüchtlinge dies im Sachgebiet 24 - Asylangelegenheiten tun unter www.landratsamt-dachau.de/fachbereiche/abteilung-2-s/asylangelegenheiten/kontakt/. Das Landratsamt weist jedoch darauf hin, dass es momentan keine ständig besetzte Aufnahmeeinrichtung im gibt. Diese ist für im Ankunftszentrum in München in der Maria-Probst-Straße 14. Flüchtlinge, die keinerlei Bezug aufgrund von Verwandtschaft oder Ähnlichem im Landkreis haben, sollten sich dort melden. Bei Fragen werden Bürger gebeten unter https://www.landratsamt-dachau.de/familie-bildung-migration/migration-asyl/kriegsfluechtlinge-aus-der-ukraine-informationen-fragen-und-antworten/ nachzusehen. Für den Fall, dass die Frage dort nicht beantwortet werden kann, ist das Bürgertelefon unter 08131/74-250 von Montag bis Freitag von 10 bis 11 Uhr besetzt. Auch Fragen per E-Mail an EBI@lra-dah.baydern.de werden beantwortet.