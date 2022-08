Künstler lassen sich von Altomünster inspirieren

Die in München lebende international bekannte Malerin Ingrid Floss beteiligt sich am Künstlersymposium in Altomünster. © pri

Das Künstlersymposium in Altomünster findet zwischen Montag, 8. August bis Samstag, 13. August statt.

„Das werden spannende Tage“, verspricht Susanne Allers, Symposiumsbeauftragte der Marktgemeinde. Die Durchführung ist ein absolutes Novum für Altomünster. „Der Ort mit seinem geschichtsträchtigen Kloster lädt zur Inspiration der Künstler ein“, erklärt die Marketingfachfrau. Drei Künstler und eine Künstlerin machen eine Woche Station in Altomünster, um sich inspirieren zu lassen und hier zu arbeiten. Die vier viel beachtete und international bekannte Künstler kommen aus Berlin, Nürnberg und München.

Der Berliner Künstler Bernd Schwarting hat bereits mehrfach in der Marktgemeinde Station gemacht, um hier zu arbeiten. Es fand bereits eine Einzelausstellung mit ihm 2020 im Klostermuseum statt. Ingrid Floss konnte bereits eine Ausstellung in der Neuen Galerie in Dachau durchführen. Beide sind Maler. Der Nürnberger Künstler Clemens Heinl ist Bildhauer und erschafft teilweise lebensgroße faszinierende Skulpturen aus Holz. Der Berliner Bildhauer Friedemann Grieshaber besticht durch seine außergewöhnlichen Skulpturen aus Beton. Das Thema des Arbeitssymposiums lautet „Wirklichkeit“. Die Zielsetzung des Arbeitssymposiums ist gegenseitiger künstlerischer Austausch durch Gespräch, Vortrag und Anschauung. Durch das jahrhunderteüberdauernde Klosterleben des Birgittenordens und seiner wechselvollen Geschichte mit den Bewohnern des Marktfleckens, das bis heute sichtbar ist für den interessierten Besucher, ist es auch für die Kunst und die Kunstschaffenden ein inspirierender und interessanter Ort.

Die vier Künstler werden an täglich unterschiedlichen Orten arbeiten. „Eine Dokumentation über die Künstler rundet das Symposium ab. Die Dokumentation kann in dieser Arbeitswoche und auch später im Museum Altomünster erworben werden. Außerdem werden einige öffentliche Veranstaltungen stattfinden“, freut sich Allers. Informationen können im Info-Büro der Marktgemeinde unter Telefon 08254 / 999744 oder per Mail info-buero@altomuenster.de eingeholt werden.