Neue Sitzverteilung in den Dachauer Kreisgremien

Verwaltungsgericht hat einem Antrag der AfD stattgegeben © vladek/Panthermedia

Das Bayerische Verwaltungsgericht in München hat einem Antrag der AfD im Hauptverfahren stattgegeben.

Das Landratsamt berichtet, dass es demnach vorerst auch bei der im August beschlossenen Besetzung im Kreisausschuss und allen anderen 14-köpfigen Kreisgremien (Schulausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss, Kulturausschuss), bleibt. Damit bestätigen die Richter ihre vorläufige Entscheidung aus dem Eilrechtsschutzverfahren vom Sommer letzten Jahres.



Im Mai 2020 hatte sich der neu gebildete Kreistag auf die Zusammensetzung der Kreisausschüsse nach dem Berechnungsverfahren nach d’Hondt geeinigt. Einstimmig wurde dann die Besetzung der Ausschüsse mit jeweils 14 Sitzen beschlossen und entsprechend auf die Fraktionen verteilt: Die CSU erhielt sechs Sitze, Bündnis 90/Grünen drei Sitze, SPD zwei Sitze, Freie Wähler zwei Sitze und die aus ÖdP, BfD und die Linke gebildete Ausschussgemeinschaft einen Sitz. Durch diese Ausschussgemeinschaft verlor die AfD ihren Sitz in den Gremien.



Die AfD klagte im Jahr 2021. Das Verwaltungsgericht München folgte der AfD in ihrem Gesuch nach einstweiligem Rechtsschutz und bezieht sich dabei auf einen Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes aus dem Sommer 2020, welcher ebenfalls im einstweiligen Rechtsschutz ergangen ist. Im Gegensatz zu der bisherigen Rechtsprechung, stellte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof fest, dass die Bildung von „Ausschussgemeinschaften kleinerer, ansonsten nicht in den Ausschüssen vertretener Gruppen nur dann zulässig ist, solange damit nicht eine größere Gruppe deren einzigen ihr zustehenden Sitz verliert“.



Im Dachauer Kreistag hat die AfD vier Sitze. Die Parteien der Ausschussgemeinschaft drei- (ÖdP), zwei- (BfD) und einen (Linke) Sitz. Bei der Kreistagssitzung im September wurde der Sitz in den Gremien zugunsten der AfD und damit auf Kosten der Ausschussgemeinschaft neu besetzt. Das Verwaltungsgericht München hat jedoch anerkannt, dass es sich im diesem Verfahren um eine Grundsatzfrage handelt, welche vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu klären sei und hat daher auch die Berufung bereits im Urteil zugelassen. Die Entscheidung wird daher in die nächste Instanz zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof getragen.



Offen bleibt die Grundsatzfrage, ob die Reglung des Gesetzgebers (Art. 33 Abs. 1 S. 5 BayGO) im Lichte einer richterlichen Fortbildung derart verfassungskonform ausgelegt werden kann.



„Sollte sich diese Rechtsmeinung durchsetzen, dürften kleinere Parteien und Wählergruppen künftig kaum in den Ausschüssen vertreten sein,“ prognostizierte Landrat Stefan Löwl. „Gerade mit Blick auf die zahlreichen lokalen Wählergruppen in Ortsteilen einzelner Gemeinden dürfte dies zu einem massiven Umbruch in der kommunalpolitischen Arbeit führen.“