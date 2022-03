Lernangebot für den Quali in den Osterferien

Teilen

Damit intensiv gearbeitet und gut auf die individuellen Bedürfnisse der Einzelnen eingegangen werden kann, besteht eine Lerngruppe aus je vier Lernenden. © Panthermedia/CaiaImage

Das Jugendzentrum Dachau Ost bietet, wie in den vergangenen Jahren, in der ersten Osterferienwoche einen Vorbereitungskurs zu den Prüfungen für den Qualifizierenden Mittelschulabschluss an. Gelernt wird – je nach Bedarf – in den Hauptprüfungsfächern Mathematik, Deutsch oder Englisch.

Damit intensiv gearbeitet und gut auf die individuellen Bedürfnisse der Einzelnen eingegangen werden kann, besteht eine Lerngruppe aus je vier Lernenden. Teilnehmen können alle Jugendlichen der neunten Jahrgangsstufe der Mittel- und Realschulen. Der Intensivlernkurs findet in den Osterferien vom Montag, 11. bis Donnerstag, 14. April, täglich von 10 bis 15 Uhr Uhr statt.

Die Teilnahme kostet 20 Euro für vier Tage. Der Kurs ist teilnehmerbegrenzt und Anmeldeschluss ist am Dienstag, 5. April. Anmeldebögen können im Jugendzentrum Dachau Ost, Ludwig-Ernst-Straße 2, zu den Öffnungszeiten, von Dienstag bis Freitag, von 15 bis 19 Uhr, abgeholt oder unter der E-Mail Adresse juz-ost@dachau.de angefordert werden.