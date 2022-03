„Lyrik to Go“ in der Stadtbücherei

Teilen

Die Anthologie „Lyrik am Effner“ von 2021 gibt es zum ausleihen in der Stadtbücherei. © pri

Die Stadtbücherei Dachau feiert zum zweiten Mal den Welttag der Poesie am 21. März mit der Aktion „Lyrik to Go“. In der Bücherei-Hauptstelle am Max-Mannheimer-Platz erwartet die Besucher vom 21. bis zum 31. März ein Korb voller Gedichte zum Mitnehmen. Lesen und Weitergeben ist ausdrücklich erwünscht.

Die Gedichte wurden von Schülern des Dachauer Josef-Effner-Gymnasiums für den jährlich ausgelobten Lyrikwettbewerb geschrieben und 2021 im sechsten Band der Anthologie-Reihe mit dem Titel „Lyrik am Effner“ veröffentlicht. Alle bisher erschienenen Bände der kleinen Anthologie-Reihe mit ihren farbenfrohen Covern hat die Stadtbücherei Dachau für ihren Bestand erworben.



Für die Aktion „Lyrik to Go“ hat das Bücherei-Team in Absprache mit den Herausgeberinnen Rita Klumpp und Martina Notz von der Fachschaft Deutsch insgesamt fünf Gedichttexte ausgesucht, die sich nun auf Mitnahmezetteln auf die Reise durch die Stadt machen. Thematisch wurden für den letzten Lyrikwettbewerb am Effner-Gymnasium Impulse wie „Abstand“, „Umdenken“, „Spielräume“, „Herzklopfen“ und „Schau!“ vorgegeben.



Die Gedichte der Schüler befassen sich mit dem von Corona-geprägten Alltag, dem Klimawandel, dem vom Konsum dominierten Lebensstil, aber auch mit der Bedeutung von Freundschaft oder der ersten Liebe. Der 21. März wurde im Jahr 2000 von der UNESCO zum Welttag der Poesie ausgerufen. Er soll an den Stellenwert der Lyrik, die Tradition der Poesie als älteste literarische Kunstform und an die Vielfalt des Kulturguts Sprache erinnern. Rund um diesen Tag kann jeder in der Stadtbücherei nicht nur Gedichte mitnehmen, sondern auch selbst vor Ort dichten: Eine Schreibmaschine und ein Stapel Papier stehen bereit.