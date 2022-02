Marc Bernstädt löst Florian Aschbrenner als Klinikgeschäftsführer der Helios Amper- Kliniken ab

Marc Bernstädt © pri

Marc Bernstädt übernimmt ab dem 1. März den Posten des Klinikgeschäftsführers der Helios Amper-Kliniken in Dachau und Markt Indersdorf. Bernstädt ist derzeit Klinikgeschäftsführer des Helios Klinikums Gotha. Er hat dort in den vergangenen zwei Jahren unter anderem die gynäkologische Onkologie zu einem Zentrum mit überregionaler Bedeutung aufgebaut und sowohl die Pädiatrie als auch die Unfallchirurgie zu standortübergreifenden Zentren gemeinsam mit dem Helios Klinikum Erfurt weiterentwickelt.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, den Süden und die Menschen“, sagte der künftige Klinikgeschäftsführer.



Der gelernte Bankkaufmann hat einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und einen Master in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Leipzig. Bevor er Klinikgeschäftsführer in Gotha wurde, leitete er ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung bei einem privaten Klinikträger in Sachsen-Anhalt.