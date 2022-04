MINT-Campus bildet Technikbegeisterte zu Trainern aus

Teilen

Die beiden Kurse informieren über den IT- und den Holz-Bereich. © pri

Der MINT-Campus Dachau sucht engagierte Leute, die sich für die MINT-Themen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) interessieren und ihre Begeisterung für diese Themen im Schülerforschungszentrum an die junge Generation weitergeben möchten. Hierzu lädt der MINT-Campus alle Technikbegeisterten zu einer Trainerausbildung im MINT-Campus ein. Trainer können Jugendliche ab 14 Jahren werden.

Erfahrene Trainer bringen den Teilnehmern die „Herzstücke“ der Werkstätten an zwei Ausbildungstagen näher, wie zum Beispiel die Sicherheitsregeln, Organisation, Umgang mit dem Material und Maschinen, sprachliche Begrifflichkeiten, welche Konzepte im jeweiligen Fachbereich dahinterstehen sowie die Betreuung der „Offenen Werkstätten“, Durchführung von (Kindergeburtstag-) Workshops, Betreuung von Schulklassen und Kursen.



Der erste Termin findet am Freitag, 6. Mai von 17.30 bis 20 Uhr im MINT-Campus Dachau in der Steinstraße 3 statt und behandelt den IT-Bereich. Hier beinhaltet die Trainerausbildung vorrangig die Bereiche LEGO WeDo, LEGO EV3 und LEGO Natur und Technik. Bei Interesse zur Mitarbeit in den Bereichen Calliope, Scratch und 3D-Druck kann ein zusätzlicher Termin angeboten werden.



Die Trainerausbildung für den Holz-Bereich findet am Freitag, 13. Mai von 18 bis etwa 20 Uhr statt. Die Trainerausbildung im Holz-Bereich beinhaltet die Einführung in die Holzwerkstatt, das Erklären der Maschinen und deren Handhabung, die Sicherheitsregeln in der Holzwerkstatt, eine kleine Holzkunde, das Angebot im MINT sowie eine Einführung in das Löten, Organisation und die Sicherheitsregeln beim Löten. Auch sucht der MINT-Campus Personen, die den „Alltag“ im MINT-Campus organisatorisch begleiten. Hier sind keine MINT-fachspezifischen Kenntnisse notwendig, sondern Organisationstalent, Blick für Ordnung und Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Weitere Informationen zum MINT-Campus Dachau sowie die Anmeldung zur Trainerausbildung unter www.mintcampus-dachau.de.