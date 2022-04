Neue Kletterhalle in Dachau ist fertig

Teilen

Am kommenden Eröffnungswochenende der Dachauer Naturfreundekletterhalle erwartet die Besucher unter anderem Musik von der Band Margret`s Basement (Samstag) sowie eine Drum Show mit Pica-Pau (Sonntag). © PantherMedia B527231760/CorriSeizinger

Geplant wurde seit 2016, seit 2020 gebaut, am kommenden Wochenende nun öffnet die neue Kletterhalle Dachau ihre Türen. Mit der neuen Halle bekommt Dachau ein wahres Eldorado für Sportkletterer und Boulderer. Die Kletterhalle am Wettersteinring 14 bietet auf einer Fläche von 2.300 Quadratmeter über 150 Kletterrouten mit knapp 17 Meter Höhe. Geklettert wird sowohl Indoor als auch Outdoor.

Die Boulderbereiche verteilen sich auf drei Etagen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und individuellem Wandcharakter – von plattig bis überhängend. Doch nicht nur Kletterbegeisterte kommen auf ihre Kosten, im Gegenteil... Wer die Naturfreunde Kletterhalle kennenlernen möchte, hat am Wochenende die Gelegenheit dazu: Die Eröffnungsfeier mit Aktionen und Attraktionen für Groß und Klein steigt am Samstag, 30. April und Sonntag, 1. Mai jeweils von 11 bis 18 Uhr. Pre-Opening am Freitag, 29. April, 14 bis 18 Uhr.

Geschäftsführerin Kerstin Bernhardt verspricht: „Wir bieten ein ganzheitliches Konzept, eine große Angebotsvielfalt, Erlebnisse und Möglichkeiten auch über das Klettern hinaus – und alles in persönlicher und familiärer Atmosphäre.“ Besucher erwartet ein breites Kursangebot – vom Schnupperklettern über Rückenfit bis hin zu Präventionskursen für Kinder – Vorträge zu Gesundheit, Ernährung, Umwelt und Natur, ein buntes Angebot für Familien und Kinder sowie optimale Bedingungen für Mitarbeiter- und Businessevents.

„Und auch wer einfach nur schmackhafte und gesunde Snacks und ein wenig Geselligkeit sucht, ist in unserem Bistro goldrichtig“, betonte Bernhardt. Für Kinder ab sechs Jahren besteht außerdem die Möglichkeit eine Geburtstagsfeier voll Spiel, Spaß und Spannung zu erleben.



Am kommenden Eröffnungswochenende der Dachauer Naturfreundekletterhalle erwartet die Besucher unter anderem Musik von der Band Margret`s Basement (Samstag) sowie eine Drum Show mit Pica-Pau (Sonntag). Dazu gibt es Aktionen an der Kletterwand und in den Boulderbereichen, eine Schnitzeljagd durch die Kletterhalle mit anschließender Verlosung und Gewinnen, ein buntes Kinderprogramm sowie Stände und Aktionen der Sponsoren und Partner, wie der NaturFreunde Bayern, der VR Bank Dachau, der BKK ProVita, Optik Tannek, Fußfassen, der Andechser Molkerei sowie der Agentur Weimer & Paulus.



Für das leibliche Wohl sorgt ein Food Truck vor der Kletterhalle. „Einfach mal reinschauen, erleben, staunen und kennenlernen – wir freuen uns auf ein tolles Eröffnungswochenende und viele neugierige Besucher“, sagte Bernhardt. Weitere Informationen unter: www.kletterhalle-dachau.de