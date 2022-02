Neues Hotel im neuen Dachauer Gewerbezentrum

Das Hotelgebäude ist ein zentraler Treffpunkt mit gastronomischem Angebot und Konferenzräumen auf dem rund 74.000 Quadratmeter großen NU Park Gelände in Dachau © Hölzle

Der „NU Park“ in Dachau füllt sich mit Leben. Die Entwicklung des neuen Business-Standortes an der Schleißheimer Straße schreitet voran: Das neu errichtete Abasto Hotels wurde an die Betreiberfamilie Gulati übergeben.

Das Hotelgebäude ist ein zentraler Treffpunkt mit gastronomischem Angebot und Konferenzräumen auf dem rund 74.000 Quadratmeter großen NU Park Gelände. Darüber hinaus kann die Hubert Haupt Immobilien Holding weitere Vermietungserfolge verbuchen: Neben dem Abasto Hotel und dem Automobilzulieferer Autoliv, die bereits seit geraumer Zeit als Großmieter feststehen, wird der Konzern Hager mit seinem technischen Service Center in den NU Park ziehen. Den Kontakt zum Nutzer stellte die Wirtschaftsförderung der Stadt Dachau her. Ferner wird das „Augenzentrum auf der Insel“ eine Augenarztpraxis eröffnen, während Work Different ein Büroplanungsbüro im NU Park betreiben wird.

Die Bauarbeiten auf dem Areal schreiten unterdessen planmäßig voran: In der ersten Umsetzungsphase werden aktuell zwei von insgesamt sechs Baufeldern bebaut, die eine Gesamtmietfläche von rund 23.000 Quadratmetern bieten. Mit der Realisierung weiterer Flächen in der Größenordnung von etwa 25.000 Quadratmetern soll in diesem Jahr begonnen werden. Bauherr Hubert Haupt sagte: „Wir freuen uns über die Fortschritte in der Projektentwicklung und der Vermietung des NU PARK. Die Eröffnung des Abasto Hotels ist ein wichtiger Faktor für die Belebung des gesamten Areals. Die neuen Mieter werden sich hier sicher wohlfühlen. Sie decken ein breites Spektrum ab.“