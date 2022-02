Neugründung eines Ortsvereins der Jungen Unionin Altomünster

Die Gründungsversammlung in Altomünster (von Links): Christian Schweiger, Tanja Lademann, Patricia Olbert, Dominik Bittner, Andreas Brandt, Josef Rohrmooser, Sebastian Zollbrecht, Bernhard Seidenath. © pri

Es gibt wieder eine Junge Union in Altomünster. Dominik Bittner heißt der neue Ortsvorsitzende. Andreas Brandt, JU-Kreisvorsitzender, lud Ende Januar zur Gründungsversammlung ein. Dabei wurde der 22-jährige Bittner, Student der Rechtswissenschaft, einstimmig in sein neues Amt gewählt.

Von den sieben Gründungsmitgliedern wurde Charlotte Faber und Patricia Olbert als Stellvertreterinnen, Stephan Faber als Schatzmeister, Johannes Miesl als Schriftführer und Maximilian Schweiger in den erweiterten Vorstand gewählt. Die CSU-Mitglieder Andreas Walter und Christian Schweiger sind Kassenprüfer. Brandt wertete die Neugründung als Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens in Altomünster.

Der Bezirksvorsitzende der Jungen Union Oberbayern, Josef Rohrmoser, betonte, dass es kaum zu Neugründungen während Corona kam, da die politische Arbeit vom persönlichen Treffen lebe. Oftmals würden Ortsverbände zur Zeit geschlossen bleiben. Umso mehr freue es ihn, dass die JU wieder in Altomünster vertreten sein wird. Die stellvertretende Kreisvorsitzende der CSU-Dachau, Tanja Lademann, betonte die Bedeutung, wenn sich junge Gründungsmitglieder in die Arbeitskreise der CSU einbringen. Sie könne sich vorstellen, dass in jedem Arbeitskreis der CSU eine dieser jungen Stimmen vertreten sein wird. CSU-Ortsvorsitzender Christian Schweiger, der selbst lange Jahre die JU geführt hat, sagte den Gründungsmitgliedern die vollste Unterstützung des Ortsverbandes zu. Die CSU wolle aber weniger Ratschläge geben und mehr zuhören, was die jungen Menschen bewege. Ein produktiver Austausch solle die Bürger wieder für Demokratie begeistern. Interessenten sind willkommen und können sich gerne unter bittner_d@outlook.de oder cs@schweiger-strassenbau.de melden. Es sind auch Probemitgliedschaften möglich.