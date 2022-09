Ochsenbraterei kann auch vegan

Genussvolles aus der Ochsenbraterei-Küche – regional, voller Respekt vor Tierwohl und wie Sebastian Copien hier präsentiert: in großer Auswahl auch vegetarisch und vegan.

Die DACHAUER RUNDSCHAU verlost zehn Maß Bier, sowie Gutscheine für Hendl- und vegetarisch/vegane Gerichte

Hoch über dem Eingang thront ein prachtvoller, überdimensionaler Ochse – durchschnittlich 90 Ochsen werden jedes Jahr auf der Münchner Wiesn in der Festhalle der Spaten Brauerei verzehrt. Namensgebend für das Zelt ist der seit 1881 einzige Ochsengrill auf der ganzen Theresienwiese.

Dabei steht Tierwohl und Nachhaltigkeit bei den Produkten für die Speisekarte traditionell, seit Jahrzehnten an erster Stelle. Die Tiere tragen das BIO-Zertifikat und stammen aus regionaler, artgerechter Haltung. Sie werden vorher – jeder einzeln – von den Wirtinnen ausgesucht. Auch das Geflügel für die Wiesn-Hendl stammt ausschließlich von Privathof-Geflügel Höfen mit dem Label des Deutschen Tierschutzbundes „Für mehr Tierwohl“. Das Team der Ochsenbraterei ist sich sicher: Traditionen können nur dann bewahrt und noch lange zeitgemäß gefeiert werden, wenn alles Tun unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit geschieht.



Die Küche ist das Herz der Ochsenbraterei. Über 100 Personen sind hier für die Gäste und den Genuss ständig aktiv. Als Bio-teilzertifizierter Betrieb nach DE-ÖKO-006 sind, wo immer möglich, Gemüse, Salat, Kräuter und Obst in Bio-Qualität von regionalen Landwirten. Ein Besuch in diesem Oktoberfestzelt kommt aber nicht nur für Fleischliebhaber in Frage: seit 2016 stehen vegane Gerichte auf der Karte, die ebenso aus Gemüse mit BIO-Zertifikat zubereitet werden. Drei Gerichte hat Sebastian Copien, veganer Profikoch und mehrfacher Bestseller Kochbuchautor, für die Speisekarte der Ochsenbraterei kreiert: Vegane Pflanzerl auf Erbsen-Basis und Soße mit Kartoffelsalat aus Bio-Kartoffeln, vegane Bratwurst auf Erbsen-Basis und Soße mit hausgemachtem Sauerkraut oder veganes Schwammerlgulasch mit Pulled auf Erbsen-Bais mit Kartoffelknödel.

Tradition wird in der Ochsenbraterei hochgehalten – so, wie im Festzelt der bayrische weiß-blaue Himmel von den handbemalten Trachtenfiguren gehalten wird. Für die musikalische Untermalung und eine gemütliche Stimmung im Zelt sorgt die Oktoberfestkapelle Mathias Achatz, die tagsüber bayrische Blasmusik zum Besten gibt und natürlich auch abends mit Wiesnhits den feiernden Gästen beim Trinken mit frisch gezapftes Oktoberfestbier der Spaten-Brauerei einheizt.

Die DACHAUER RUNDSCHAU und die Ochsenbraterei verlosen zehn Maß Bier, sowie Gutscheine für fünf Hendl- und fünf vegetarisch/vegane Gerichte. Stichwort ist „Ochsenbraterei“ und der eigene Familienname. Hier gehts zur Gewinnspielteilnahme