Wellness-Schatz mit Wirkung

Ortner’s Resort in Bad Füssing wurde zum „Best Hotel (Resort) Spa in Germany“ gekürt. © pri

Bayerns größtes Hotel-Thermenresort setzt Maßstäbe: Das familiengeführte Vier-Sterne-Superior Ortner’s Resort in Bad Füssing wurde jüngst beim „European Health & Spa Award“ zum „Best Hotel (Resort) Spa in Germany“ gekürt.

Solche Erfolge kommen nicht von ungefähr, denn zu Wellness- und Kulinarik-Sternstunden ist es das wirkungsstarke hauseigene Thermalwasser, das für schnelle wie anhaltende Erholung sorgt. Wer die weitläufige Thermenwelt des Hotels betritt, staunt: Dunkelblau leuchten sechs Pools, in die tagtäglich 100.000 Liter frisches Heilwasser aus Ortner’s Thermalquelle fließen.



Das Bad Füssinger Wasser, das einst auf dem Ortner’s Grundstück eher zufällig entdeckt wurde, ist der Ursprung von allem. Und der Grund, dass Urlaubserholung hier tiefer geht und länger anhält als anderswo. Der flüssige Schatz aus 960 Metern Tiefe kommt mit 56 Grad und viel Wirkung auf Körper und Geist an die Oberfläche. Zu erspüren in sechs Pools auf 400 Quadratmeter Wasserfläche bei wunderbar warmen 32 bis 37 Grad – täglich von 6.30 Uhr bis 22 Uhr. Zwischen goldenen Säulen, prächtigen Murano-Lüstern und Altholz darf man sich fühlen wie im Märchen. Die Thermalwelt spielt mit den Farben von 1001 Nacht, ist aber zugleich zeitgemäß und stylisch. Dazu kommen zwölf Stunden Saunavergnügen und Spa-Anwendungen, die von der Mahana-Massage bis zum regionalen Signature-Treatment eine breite Palette von Wünschen erfüllen – auch im Medical-Bereich. Wie tief die Familie Ortner selbst in ihrer Heimat verwurzelt ist, schmeckt man beim kulinarischen Dine Around: Wer zum mediterran geprägten Fine Dining im neuen Kulinarik-Paradies „1846“ Abwechslung braucht, kann im „Wirt z’Füssing“ in Schnitzel und Kaiserschmarrn schwelgen. Oder in der Vinothek „Zur Weinpress“ zum Flammkuchen feine Tropfen kosten. Und danach in 121 Wohlfühl-Zimmern und -Suiten ruhen. Ein Tipp für spezielle Anlässe: die opulenten Roederer-Zimmer und -Suiten.



Ein Tipp für spezielle Anlässe: die opulenten Roederer-Zimmer und -Suiten. © pri

So mancher Gast vergisst über diesen Wellness- und Kulinarik-Freuden, wie schön das niederbayerische Hügelland direkt vor der Haustür ist: optimal fürs Nordic Walking und Biken. Mit den (kostenfreien!) E-Bikes von Ortner’s Resort. Eigentümerin Bettina Ortner-Zwicklbauer liebt selbst die Tour in die barocke Dreiflüssestadt Passau entlang des Inns. Und weiß, welche Biergärten und Museen einen Stopp lohnen. Die zentrale Lage ist auch perfekt für Ausflüge beispielsweise nach Salzburg. Und nicht zuletzt lieben Golfspieler Bad Füssing.



Infos: Ortner‘s Resort

Pockinger Straße 1 – 7

94072 Bad Füssing

Telefon: +49 8531 279-0

info@ortners-resort.com

www.ortners-resort.com



Die DACHAUER RUNDSCHAU und das Vier-Sterne Superior Ortner’s Resort in Bad Füssing verlosen drei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension. Wer gewinnen will, muss bis Montag, 3. April, 12 Uhr, das Gewinnspielformular ausfüllen. Stichwort ist „Ortner’s Resort“ und der eigene Familienname. Hier geht`s zum Gewinnspiel