Dachauer Oberbürgermeister informierte über die Planungen zum Hochwasserschutz

Die geplante Fläche für den Deich „Im Holzgarten“. © Hirsch

Die Planungen zum Hochwasserschutz vor der Amper im Holzgarten verzögern sich, gehen aber in die entscheidende Phase. Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann informierte jetzt die betroffenen Anwohner, die sich in der Initiative „Hochwasserschutz Ascherbach Holzgarten“ zusammengeschlossen haben.

Hartmann berichtete, dass die vom Wasserwirtshaftsamt München beauftragten Ingenieur- und Landschaftsplanungsbüros weiterhin mit den umfangreichen Berechnungen für die drei Varianten des geplanten Deiches („Im Holzgarten“, „Alte Liebe“ und „Im Lus“) sowie mit mehreren Umwelt- und Artenschutzprüfungen befasst seien. Die Vorstellung der Vor- und Nachteile der drei Varianten im Umweltausschuss des Stadtrats könne „voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 stattfinden“, sagte Hartmann. Dann fänden auch die Bewertungen der drei Varianten statt. Der Dachauer Stadtrat hat, weil er in Teilen die Hochwassermaßnahmen bezahlen muss, ein entscheidendes Mitspracherecht, welche der einzelnen Varianten des Deichs realisiert werden solle. Die Anwohner des Ascherbachs hatten sich bereits mehrfach entschieden gegen eine Planungsvariante ausgesprochen, die einen Deich in unmittelbarer Nähe der Häuser am Ascherbach vorsieht (wir berichteten). Würde diese „Im Holzgarten“ genannte Variante realisiert werden, wären davon nicht nur die wirtschaftlichen Existenzen mehrerer Landwirte bedroht, sondern es würden auch bei einem Hochwasser, das über die Planungen des Wasserwirtschaftsamts hinausreicht, aus Sicht der Anwohner neue Gefahren geschaffen. Hartmann versprach in seinem Schreiben an die Initiative, „die Anliegen der Anrainer ernst zu nehmen und zu berücksichtigen.“ Ziel des Hochwasserschutzprojekts müsse es sein, eine „Lösung zu finden, die den Hochwasserschutz gewährleistet und gleichzeitig die Anliegen der Anrainer bestmöglich berücksichtigt – und was mich persönlich betrifft, sind die Anwohnerbelange mein Hauptentscheidungskriterium.“, erklärte Hartmann. Yvonne Schneider, eine Sprecherin der Initiative, freute sich über Hartmanns Zusage, die Belange der Anrainer in den Mittelpunkt seines Handelns zu stellen.



„Wir sind sehr dankbar, dass Sie sich so klar dafür aussprechen, die Interessen der Dachauer Bürger in diesem Entscheidungsprozess zu priorisieren und begrüßen es, dass Sie und der Stadtrat in dieser Angelegenheit gegenüber dem Wasserwirtschaftsamt aufgrund Ihres entscheidenden Votums für oder gegen eine Maßnahme einen ganz wesentlichen Einfluss hierauf haben.“ schrieb Schneider an den Oberbürgermeister. Die Initiative befürworte Maßnahmen des Hochwasserschutzes, die gewählte Alternative solle jedoch die Bürger möglichst gut schützen und nicht gefährden.



Die Initiative „Hochwasserschutz Ascherbach Holzgarten“ hatte im vergangenen Jahr alle Stadtratsfraktionen zur Ortsbegehung eingeladen. Vertreter der SPD, der ÜB, der CSU, der Freien Wähler und von WIR nahmen die Einladung an und informierten sich über die Sorgen der betroffenen Bürger (wir berichteten).